'Я отговаривал зятя идти на войну': Иосиф Пригожин неожиданно поменял политическую позицию и раскритиковал Путина

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который после начала полномасштабного вторжения ни разу не высказался против кровавой политики Кремля, неожиданно изменил свою позицию. Путинист заявил: хочет, чтобы наступил мир, и считает, что предложение президента США Дональда Трампа прекратить огонь, от которого сейчас отказывается лидер РФ Владимир Путин, является абсолютно правильным.

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Более того, по словам Пригожина, он разочарован во многих политиках, которые смотрят на войну с "коммерческой точки зрения". Об этом он рассказал в интервью для одного из росмедиа.

"Мне кажется, что Трамп правильные вещи говорит. Надо остановиться и начать договариваться. А как иначе? Понимаете, пока пули летают как в одну, так и другую сторону, пока гибнут люди, договариваться нет смысла", – сказал продюсер.

Кроме того, Иосиф Пригожин рассказал, что отговаривал мужа своей дочери Евгения присоединяться к армии страны-агрессора. Однако, по словам путиниста, зять его не послушал и так и не вернулся с фронта.

"У меня погиб зять. Мой внук остался без отца. Хочу сказать, что он пошел добровольцем, никто его не заставлял. Я пытался его отговорить, но ведь он взрослый мужчина, ему 28 лет. Он меня не послушал. Ушел и больше не вернулся", – отметил россиянин.

Однако ранее продюсер демонстрировал кардинально другую позицию. Так, например, в 2014 году Иосиф Пригожин и его жена Валерия выступили за аннексию Крыма Россией. В марте того года на сайте Министерства культуры РФ появился документ под названием "Деятели культуры России – в поддержку позиции президента по Украине и Крыму", под которым стояли подписи 400 российских артистов, в том числе и продюсера. В 2015-м путинист попал в "черный список" СБУ, после чего ему был запрещен въезд на территорию нашего государства. Однако в 2016 году супруги заявили, что якобы никогда не поддерживали аннексию.

А после 24 февраля 2022 года продюсер ни разу не осудил полномасштабное вторжение, однако резко высказывался против артистов, которые откровенно продемонстрировали антивоенную позицию. Когда латвийская певица Лайма Вайкуле в очередной раз продемонстрировала поддержку Украины и откровенно заявила: "Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится", путинист обрушил на нее шквал оскорбительных слов.

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