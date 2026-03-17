'Я не видела эту артистку уже пять лет!' Оля Полякова отреагировала на упреки, что она копирует Лободу на сцене

Во время одного из концертов в начале марта украинская певица Оля Полякова в кардинально новом образе представила песню "Ча-ча", после чего ее начали обвинять в копировании стиля Светланы Лободы. Знаменитость не оставила подобные упреки в свою сторону без комментария и отметила, что уже много лет не видела свою коллегу по сцене, поэтому не имеет никакого представления о том, чем она занимается.

Видео дня

Кроме того, как подчеркнула Полякова, немало звезд мировой индустрии шоу-бизнеса выступают перед поклонниками в подобных аутфитах. Реакцией на все обвинения артистка поделилась в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"Это потому, что я в очках? Я могу показать пятьсот тысяч людей в прекрасном мировом шоу-бизнесе, которые работают в очках – это во-первых. Во-вторых, я не видела эту артистку уже пять лет! Я понятия не имею, чем она занимается", – сказала звезда.

Реакция сети на новый стиль Поляковой

В этом месяце Оля Полякова решила поэкспериментировать с имиджем, поэтому сделала себе челку и несколько обновила концертный гардероб. Певица вышла на сцену в леопардовом боди и лосинах, а пользователям сети ее новый стиль мгновенно напомнил Светлану Лободу. Юзеры отмечали, что Полякова якобы скопировала прическу коллеги, аутфит и даже некоторые элементы номера, ведь обе исполнительницы использовали в перформансах трости.

"На 1 фото Лобода, а на 2 Полякова. Но я не увидела разницы".

"Лобода: "Оля Полякова, списывай, но не один в один". Полякова: "Ок".

"Мы стали свидетелями неудачного ребрендинга Оли Поляковой. Образ королевы ночи потерял актуальность, Оля с командой погрузилась в поиски новой коммерческой обертки. И шоу с Ефросининой, и плагиат на Евровидение, и "аля Тринчер", теперь неудачный косплей на Лободу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!