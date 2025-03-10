'Я не думала, что на мой возраст придет еще одна война': Ада Роговцева снялась в трогательном клипе воина ВСУ, который довел сеть до слез

Украинская актриса Ада Роговцева приняла участие в создании трогательного клипа на песню бойца 7-й отдельной механизированной бригады Константина Духновского "Пам'ять", что сняли Культурные Силы Украины. С помощью композиции защитник хотел передать: именно благодаря сохранению воспоминаний нашему народу удается находить силу на борьбу даже в самое страшное время, что сильно откликнулось 87-летней знаменитости.

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Видеоработа появилась на YouTube-канале Cultural Forces Music. Создатели клипа объединили кадры из разных периодов украинского сопротивления, а съемки проходили в довольно символическом месте – Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, сообщили OBOZ.UA в пресс-службе организации.

"Я 1937 года рождения. Я помню еще ту войну. И я не думала, что на мой век придет еще одна война. Я помню тех, кто погиб; тех, кто пострадал. И если бы я не помнила, я бы не была переполнена такой нежностью и любовью. И благодарностью. За то, что они отстояли нашу жизнь. А теперь уже мои друзья, молодые люди – отдают жизнь в этой войне. За нашу землю, за нашу свободу. За то, что мы можем помнить. Будем жить в свободной стране. Я не о себе говорю – мне уже много лет; я говорю о тех, кого я люблю. В честь тех, кого я помню", – поделилась впечатлениями от создания проекта Ада Роговцева.

Кроме актрисы, в клипе также снялись военный Сергей Волынский, общественный деятель Николай Серга, писатель Остап Украинец и участники движения FREE AZOV.

"Такими продуктами, как клип "Пам’ять", мы привлекаем внимание к талантливым парням и девушкам в пикселе, которые в это время пишут новейшую историю Украины, творят ее культуру, чеканят в памяти то, что делает нас непобедимыми. Для нас честь помогать таким воинам, как Константин, реализовать свой талант и доносить мысли и чувства военных до всей страны", – высказался о проекте Серга, основатель Культурного десанта и платформы Культурные силы.

Трогательный клип вызвал сильные эмоции у пользователей сети, которые в комментариях под роликом признались: не смогли сдержать слез во время просмотра.

"Слезы на глазах! Спасибо. К автору, большая просьба, выжить и творить дальше!"

"Господи, как больно слушать, понимать, чувствовать".

"Просто разрывает. Автор невероятно сильный духом человек! Просто живи, твори, люби!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Оперный певец – воин ВСУ посвятил погибшим собратьям щемящую песню, которую невозможно слушать без слез.

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