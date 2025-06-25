'Я не была тупой девочкой'. Моника Левински откровенно рассказала о романе с Биллом Клинтоном, который стал самым громким секс-скандалом в истории ХХ века

Прошло почти три десятилетия с момента, когда имя Моники Левински узнал весь мир. Впервые о ней заговорили в 1998 году, когда выяснилось, что 22-летняя стажерка Белого дома имела интимную связь с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном. Этот скандал стал самым большим политическим потрясением 90-х, а сам роман – предметом насмешек, осуждения и политической войны.

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Теперь, в 51 год, Левински снова возвращается к этой теме – уже не как объект всеобщего унижения, а как женщина, которая прошла долгий путь к принятию себя. В подкасте Элизабет Дэй How To Fail Левински призналась, что действительно любила Клинтона. Но она также четко подчеркнула: эти отношения были злоупотреблением властью.

"Это была любовь молодой женщины 22-24 лет. Я думаю, что там была какая-то шутливость и всевозможные другие вещи, но именно так я это тогда видел. Я думаю, что это также было злоупотреблением властью", – сказала Левински.

Бывшая стажерка отметила, что ее заставили сыграть роль наивной девочки на высокой должности, хотя на самом деле она уже имела серьезный профессиональный опыт еще до начала отношений с президентом.

"Моей первой работой после колледжа была работа в Белом доме. Я не думаю, что это та траектория, о которой кто-то думает, что через 10–12 лет этот человек не сможет получить работу. Затем я также работала в Пентагоне и путешествовала по миру со своим боссом, который является пресс-секретарем Пентагона, и мы путешествовали с министром обороны. Я ни в коем случае не гений, я ни в коем случае не собираюсь быть лучшей, но я не была дурой. Я не была тупой девочкой. Так меня изображали, и это было большой борьбой для меня, чтобы справиться с этим", – откровенно заявила женщина.

Она также добавила, что нарратив о ее "глупости" навязывался не только мужчинами, но и другими женщинами – в частности, под влиянием публичной линии администрации Белого дома.

Этот роман с женатым 49-летним президентом, который сначала отрицал любые отношения с Левински, завершился национальным скандалом. 17 августа 1998 года Билл Клинтон публично признал свою "полную ответственность", а впоследствии против него была инициирована процедура импичмента. Моника же в это время стала мишенью для насмешек, сатиры, буллинга и жесткой критики. Она призналась, что чувствовала себя настолько униженной и беспомощной, что даже имела суицидальные мысли.

"Меня очень быстро изобразили как сталкера, психически нестабильную, недостаточно привлекательную", – вспоминала она в еще одном разговоре, на этот раз в подкасте Алекса Купера Call Her Daddy.

Активистка также признала, что последствия этого романа преследуют ее до сих пор – утраченные карьерные возможности, годы публичного осуждения, унижения, а главное – разрушенное будущее.

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