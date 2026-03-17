'Я могу быть классным шпионом и убить Путина!' Звезда 'Сватов' рассказал, как трижды ходил в ТЦК и почему его сняли с учета

Украинский актер Федор Гуринец, известный по роли в популярном сериале "Сваты", рассказал о собственном опыте взаимодействия с территориальным центром комплектования во время полномасштабной войны. Артист признался, что трижды пытался попасть в ТЦК, однако в конце концов его сняли с воинского учета из-за места регистрации.

По словам актера в интервью Алине Доротюк, после начала полномасштабного вторжения России он сам пытался найти способ быть полезным государству. Гуринец писал в различные инстанции и предлагал свою помощь, но долгое время не получал ответа.

"Я сижу перед телевизором 24 февраля и думаю: что мне делать? Куда мне идти? У меня есть Instagram, я начал через него что-то делать. Освобождают Киевскую область – мне звонят из ТЦК: "Алло, Феденька, добрый день. Вас беспокоят из ТЦК". Я говорю: "Боже, наконец-то меня вспомнили!" Потому что в тот период писал даже в КГГА, что "я на месте, чем я могу быть полезным?". Я отправлял резюме всюду в интернете, я всюду и мне никто не звонит. Я думаю: блин, я что не заметен?" – вспомнил актер.

Ему позвонили из ТЦК, чтобы уточнить, не изменилось ли место жительства. После этого Гуринец переехал на другую квартиру в Киеве и решил сообщить об изменении адреса, как того требует закон. Для этого он лично приехал в территориальный центр комплектования.

Впрочем, по словам артиста, в ТЦК его даже не пропустили внутрь.

"Приезжаю, говорю: "Добрый день, я переехал, мне надо адрес сменить" – "Не к нам". Я говорю: "В каком плане?" Отвечают: "Не к нам. Только если будут повестки. Ничем вам помочь не можем. Мы вас не пропустим", – рассказал он.

Через некоторое время актер пытался попасть в ТЦК во второй раз – вместе со старшим братом, который служит в Вооруженных силах Украины. Однако и тогда, по словам Гуринца, его не пропустили.

Сам актер отметил, что его брат является боевым офицером и сейчас воюет на передовой. Поэтому он не хочет раскрывать никаких деталей о службе близкого родственника.

В третий раз Гуринец попал в ТЦК уже после звонка из центра комплектования. По его словам, тогда ему позвонили и спросили, почему он не приходит по повесткам.

"Мне звонят через год и говорят: "Федор, добрый день. Вас беспокоит ТЦК. А почему вы не приходите за повесткой?" Я начинаю рассказывать эту историю. Мне отвечают: "Ой, извините. Можете приехать?" Я говорю: хорошо, приеду. Думаю, наверное, пришло мое время", – рассказал актер.

Когда он прибыл в центр комплектования, там, по его словам, была огромная очередь. Артист утверждает, что тогда на прием ждали около 300 человек.

Актер также признался, что специально подготовился к этой встрече. Он даже записал в блокнот свои навыки, которые могли бы быть полезными для армии.

"У меня был блокнотик, где я выписал свои таланты: я внимательный, у меня отличный москальский язык, я могу быть классным шпионом. Я могу написать в Instagram пост: "Продался, пошла вон Украина". Я себе рисовал такие истории: меня принимает Россия, Путин приглашает в Кремль, дарит нагрудный знак со словами: "Вот посмотрите, мы их пришли освобождать!" И я его там убиваю, – рассказал Гуринец. – Я понимаю, что с оружием я бесполезен. Я не умею стрелять, это не мое. Но у меня очень аналитический мозг, хорошая память, я внимательный".

Однако финал истории оказался для актера неожиданным. Когда он наконец подал документы, в ТЦК сообщили, что он уже снят с воинского учета.

"Мне говорят: "Поздравляем, вас сняли с учета". Я спрашиваю: "Как это сняли? Почему?" Они отвечают: "Потому что вы прописаны в другом городе". Я говорю: "Стоп, я живу в Киеве, если нужно – я сделаю прописку. Почему без предупреждения вы меня сняли с учета?" Но мне сказали, что уже ничего не нужно, не по закону", – объяснил он.

Справка. Федор Гуринец – украинский актер театра и кино, который родился 8 декабря 1988 года в Чернигове. Он окончил Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и учился на экспериментальном курсе Богдана Ступки. Известность актеру принесли роли в сериалах "Сашка", "Чужие родные", "Райское место", а также участие в популярном телепроекте "Сваты", где он сыграл персонажа Влада Муроса.

Ранее OBOZ.UA писал, что победитель "МастерШеф 16" пополнил ряды ВСУ и показал первое фото в военной форме. Кондитер уже прошел обучение, которое назвал непростым, однако поучительным опытом в жизни.

