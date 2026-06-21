"Я дважды обманул смерть!" Счастливый Кларксон объявил о ремиссии рака через несколько дней после ужасающей новости

Британский телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что находится в стадии ремиссии после борьбы с агрессивной формой рака простаты. Всего несколько дней назад поклонники увидели в финале пятого сезона "Фермы Кларксона" драматические кадры, в которых телеведущий признался, что не знает, доживет ли до следующего сезона шоу.

Видео дня

Однако в новом видео, опубликованном в Instagram, 66-летний ведущий назвал себя "самым счастливым человеком в мире" и призвал мужчин не игнорировать профилактические обследования. По словам Кларксона, именно ранняя диагностика позволила вовремя выявить болезнь и своевременно начать лечение.

Он в свойственной себе манере пошутил: "Самые внимательные из вас уже заметили, что я не умер". После этого он добавил, что чувствует себя абсолютно здоровым и благодарен врачам за то, что они вовремя выявили опасное заболевание.

В то же время в интервью The Times телеведущий рассказал, что контрольное обследование по поводу его заболевания, проведенное два месяца назад, не выявило никаких признаков рака. Соответственно, он находится в ремиссии уже два месяца.

"Я дважды обманул смерть. Я, без сомнения, официально самый счастливый человек в мире", – заявил Кларксон.

Британская телезвезда напомнил, что это уже не первая серьезная угроза его жизни за последние годы. В 2024 году ему провели срочную операцию на сердце из-за закупорки артерии. Тогда Кларксон говорил, что до потенциально смертельного сердечного приступа оставались считанные дни.

В частности, накануне Дня отца дочь телеведущего Эмили Кларксон опубликовала в Instagram совместное фото с отцом и поддержала кампанию по повышению осведомленности о раке простаты. Она также распространила его призыв к мужчинам проходить обследование.

"Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сходите и проверьтесь. Это не неприятно, это не унизительно. Я так и сделал, и именно поэтому сижу здесь и разговариваю с вами спустя 11 месяцев", – подчеркнул телеведущий.

Как сообщал OBOZ.UA, о своем диагнозе он впервые рассказал в финале пятого сезона "Фермы Кларксона". Ведущий признался коллегам Калебу Куперу и Чарли Айрленду, что биопсия подтвердила агрессивный рак простаты, однако заболевание удалось выявить на ранней стадии.

В финальном эпизоде шоу он даже обратился к зрителям со словами: "Некоторые этапы лечения прошли не так, как нужно. Мне запрещено есть и пить, и я не знаю, что будет дальше. Я хотел только сказать: если все пройдет успешно, то мы увидимся в шестом сезоне, а если нет – то нет. Берегите себя, все".

Позже стало известно, что после лечения он вернулся к работе над новым сезоном проекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!