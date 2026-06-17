У бывшего ведущего Top Gear диагностировали рак: Джереми Кларксон в слезах показал фото из больницы и озвучил шансы на выздоровление

Бывший ведущий популярного британского шоу Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что врачи обнаружили у него агрессивную форму рака простаты. Тяжелое заболевание у журналиста диагностировали ещё в 2025 году.

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По словам знаменитости, 10% его простаты, "где обнаружили рак", являются "мертвыми". Неутешительными новостями о своем здоровье он поделился в финальных выпусках пятого сезона проекта "Ферма Кларксона", который снимали с конца 2024 по сентябрь 2025 года, пишет Daily Mail.

Как отметил Джереми Кларксон, в мае прошлого года он прошел медицинское обследование, в ходе которого врачи сделали ему биопсию, чтобы установить, злокачественная ли опухоль или доброкачественная. К сожалению, анализ показал агрессивную форму онкологии, однако заболевание удалось выявить на ранней стадии. По словам ведущего, это повышает шансы на то, что он сможет победить болезнь.

"Если бы я не прошел обследование и они не обнаружили проблему на ранней стадии, этот урожай мог бы стать для меня последним. Только благодаря тому, что вовремя поставили диагноз, у меня осталась надежда. Я еще много-много лет буду собирать урожай на этой ферме", – подчеркнул знаменито .

Во время съемок проекта "Ферма Кларксона" ведущий показал несколько кадров из больничной палаты. На них видно, что знаменитости очень сложно говорить о своем диагнозе, поэтому он даже не смог сдержать слез.

Активно бороться с раком Джереми Кларксон начал в августе. По словам знаменитости, он уже перенес операцию, однако процесс лечения не всегда давал ожидаемые результаты.

"Некоторые этапы лечения прошли не так, как нужно. Мне запрещено есть и пить, и я не знаю, что будет дальше. Я хотел только сказать: если все пройдет успешно, то мы увидимся в шестом сезоне, а если нет – то нет. Берегите себя, все", – сказал ведущий в конце эпизода.

Отметим, что Джереми Кларксон начал работать на телевидении в 1990-х годах, когда его пригласили стать ведущим автомобильного шоу Top Gear на канале BBC. Он был главным "лицом" проекта более 20 лет и за это время запомнился зрителям своей харизмой и чувством юмора, однако в 2015 году был отстранен от работы. Причиной стала драка между Кларксоном и продюсером Top Gear.

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