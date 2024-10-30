Клопотенко в розовых кроксах, Залужный в черных джинсах: сеть захватило фото из Лондона

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко встретился с бывшим Главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Ресторатор и дипломат поделились общим фото и вызвали бурную реакцию украинцев.

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Клопотенко нарядил черные широкие брюки, зеленую рубашку в веселый принт и акцентные розовые кроксы. В то время Залужный позировал в темном жилете и джинсах, которые он дополнил классическими туфлями. Как отметил фуд-блогер, они с генералом встретились в Лондоне в рамках благотворительного ужина – вырученные средства будут направлены на помощь военным.

Однако это не единственное, что обсуждали знаменитые украинцы в тот вечер. "Залужный не любит борщ. Но мы заключили пари, что я это исправлю. Так что следите за новостями в этом деле, короче. Не знаю, справлюсь ли я за 80 дней, – написал инфлюэнсер в сообщении в Instagram. – Вызов принят".

Пользователи сети отреагировали на неожиданный дуэт, поделившись эмоциями в комментариях:

"Как это можно не любить борщ?"

"Класс! Уверена в Вашей победе, Шеф!"

"Надеюсь, что за период заграничного пребывания господин Валерий заностальгирует по всему украинскому, а борщ будет в числе первых в этом списке".

"Казацкому роду нет перевода".

"Информация о том, любит ли Залужный борщ, секретна и хранится как государственная тайна. А в целом была проведена информационная операция о том, что Залужный не любит борщ, чтобы запутать вражеские разведки".

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