Выступление автора TikTok-хитов на 'Голосі країни-13' оказалось под срывом из-за серьезной болезни

В воскресенье, 22 октября, в эфире 1+1 состоялся второй полуфинал 13-го сезона шоу "Голос країни". Побороться за прохождение в прямой эфир на этапе кроссбаттлов попытался, в частности, Эдгар Енокян из команды Нади Дорофеевой. Выступление исполнителя, треки которого уже стали TikTok-хитами, оказалось под срывом.

Все из-за серьезного заболевания голосовых связок. OBOZ.UA об этом стало известно во время просмотра эфира.

Эдгар рассказал, что в течение недели он не мог нормально готовиться к выступлению и репетировать. Кроме того, что болезнь застала певца как раз накануне решающего этапа перед финалом, так еще и когда он решил спеть хит своего тренера – "Я тебе кохаю, але не зовсім". Для участника это был очень ответственный номер, ведь именно он настоял на том, чтобы исполнять этот трек.

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"Вообще, мне на этапе репетиций нельзя петь, потому что у меня такая профессиональная болезнь людей, занимающихся музыкой. У меня натерлись связки, это называется "поющие узелки". У меня садится голос, начинает хрипеть. Когда я узнал эту штуку, я подумал, что все – больше никогда в жизни не запою. Это очень странное ощущение. Ты пытаешься сделать так, как ты всегда делаешь голосом, а оно не работает", – рассказал Енокян.

Несмотря на все трудности на этапе подготовки, зрители в зале остались в восторге от выступления конкурсанта. Буквально с первых нот они поднялись со своих мест и начали подпевать.

Дорофеева же прокомментировала: "Мы могли прорепетировать эту песню два раза на сцене и один раз с педагогами по вокалу. Он мысленно учил мелодию, которую он изменил под себя. Это было невероятно сложно. Ты мой герой, я очень волновалась. Но ты настолько харизматичный, ты настолько искренний. Я очень тобой горжусь".

К сожалению, Эдгар все-таки не прошел в финал. От победы в кроссбаттлах его отделили всего несколько баллов. Свое место он уступил Галине Печенежской из команды Юлии Саниной. А список всех финалистов 13 сезона можно найти здесь.

Отметим, OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала. Все подробности восьмого выпуска – смотрите в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA также писал о самых ярких выступлениях на кроссбаттлах предыдущего эфира. Военный хит от ветерана и эмоциональное исполнение "Фортеці Бахмут" – слушайте по ссылке.

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