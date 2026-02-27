Выступала в ночных клубах с 12 лет: Надя Дорофеева показала фото и видео из детства, которые почти никто не видел

Певица и автор хитов Надя Дорофеева обнародовала архивные фото и видео со своего детства и первых лет на сцене. В подборке – домашние записи, конкурсы, клубные выступления и кадры с фестивалей, где певица появлялась еще подростком – со взрослым сценическим образом, профессиональным макияжем и уверенной подачей.

Артистка рассказала Тине Кароль в шоу "Дом звукозаписи", что профессионально начала петь еще в 11 лет. В то же время на сцене ночных клубов ее можно было увидеть с 12-летнего возраста.

"Я начала петь профессионально с 11 лет. Потому что все, что было до 11 – это был лак для волос и зеркало. И я снималась в клипах дома", – вспомнила она.

Первый серьезный конкурс в Крыму завершился неудачей: "Я не прошла в финал. Это стало пониманием, что надо срочно идти и искать преподавателя по вокалу".

После знакомства с первой преподавательницей Надеждой Федоровной ситуация изменилась. "Эта встреча стала судьбоносной в моей жизни. И уже через год я побеждала, занимала вторые, первые места, гран-при", – сказала Дорофеева. Среди первых всеукраинских достижений – гран-при "Южный экспресс", лауреатство на "Ялта-2002" и международном конкурсе в Венгрии.

Певица не скрывает, что начала зарабатывать пением очень рано. Первые деньги ей принесли ночные клубы.

"Уже с 12 лет я деньги начала зарабатывать именно пением. У меня были концерты, я выступала в ночных клубах с 12 лет, где пела украинские песни в современных обработках, в классных костюмах, которые мне шила мама", – вспомнила она.

В частности, на опубликованных кадрах видно, как в 13–14 лет Дорофеева выглядит значительно взрослее своего возраста – с яркими сценическими образами и подготовленной хореографией.

В то же время путь к большой сцене был непростым. Артистка вспомнила, как не проходила отбор на "Черноморские игры 2004" и специально поехала с семьей посмотреть конкурс.

"Я помню, что я открыла рот в начале, а закрыла его в конце фестиваля, потому что дети пели просто нереально! И я осознала, что мне надо готовиться гораздо серьезнее", – рассказала она.

В течение года Дорофеева готовила три песни, и уже в следующий раз одержала победу. "14 лет. И это событие стало решающим в моей жизни", – отметила певица.

Сегодня она подчеркивает, что не ждала удобного момента для старта или изменений, ведь масштабная музыкальная карьера началась именно после "Черноморских игр".

Важную роль в ее становлении сыграла семья. Певица вспомнила, как отчим возил ее на занятия, конкурсы, фестивали, а также знакомил с украинской музыкой.

"Всему, что я имею сейчас, я благодарна за это моим родителям, потому что они действительно посвящали мне, кажется, все свое свободное время", – поблагодарила Дорофеева.

Именно отец сформировал ее интерес к украинской песне. Во время поездок в село в Черкасской области он включал композиции Анатолия Горчинского, среди которых была "Росте черешня в мами на городі".

"Когда папа ее слушал, он плакал. Когда песня может так влиять на взрослого мужчину... это меня поразило тогда. И я мечтала, чтобы учиться так же влиять, когда пою грустные песни", – вспомнила артистка.

