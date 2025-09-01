С 1 сентября! Как выглядели самые популярные украинские звезды в школьные годы. Редкие фото

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Это особая дата, символизирующая новый этап в жизни школьников, студентов и педагогов. Для многих это не только праздник первого звонка, но и время теплых воспоминаний о собственном детстве и школьных годах.

По случаю праздника известные украинские знаменитости регулярно делятся архивными фото, на которых они еще совсем дети в школьной форме или с букетами цветов. На таких фотографиях звезд часто трудно узнать, ведь перед нами не артисты с красных дорожек, а маленькие первоклассники, которые только начинают свой путь. OBOZ.UA собрал эти фотографии.

Надя Дорофеева

Певица вспоминала свой первый класс, отметив, что тогда даже представить не могла, какой будет ее взрослая жизнь. Надя призналась, что особенно остро чувствует контраст между ее школьным детством и настоящим украинских детей, которые идут в школу под угрозой воздушных тревог.

Даша Астафьева

Артистка публиковала школьное фото с ироничной подписью: "Знали бы вы, чего стоила эта улыбка". Воспоминания звезды о школьных годах пронизаны юмором, но и ноткой ностальгии.

Владимир Остапчук

Телеведущий делился фотографией с 1 сентября 1991 года, когда сам впервые сел за парту. На фото он – маленький первоклассник с серьезным взглядом.

Леся Никитюк

Телезвезда вспоминала, что в школе всегда была душой компании и любила выступать на праздниках. Ее архивные кадры подтверждают – артистичность проявлялась еще с детства.

Катя Осадчая

Ведущая вспомнила свои первые уроки и то, как всегда готовилась к 1 сентября с особым трепетом. В детстве она была примерной ученицей и принимала активное участие в школьных мероприятиях.

MELOVIN

Певец отметил, что его школьные годы были контрастными: с одной стороны – буллинг, с другой – поддержка учителей. Именно тогда он начал развивать свои творческие способности, которые впоследствии вывели его на большую сцену.

YAKTAK

Молодой артист вспомнил, что самыми яркими моментами для него были школьные дискотеки, где он вместе с друзьями пробовал себя в роли диджея и организатора.

