Выше почти в 1,5 раза. Как выглядит жена самого низкого актера Украины

Самый низкий актер Украины – Евгений Степанов (рост 107 см) – живет в браке с женой Галиной, которая выше его почти в полтора раза. Их разница в росте – рекордная: 42,7 см, и официально зарегистрирована в Книге рекордов Украины как "самая большая разница в росте у супругов".

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Но за внешней контрастностью – не менее яркая история знакомства, любви, поддержки и глубокой веры, которая помогла преодолеть все испытания. Мы покажем, как выглядит избранница актера, который в интервью OBOZ.UA рассказывал, как состоялось их знакомство.

Галина – непубличная личность, хотя ее муж активно ведет Instagram и часто появляется в медиа. Но она не менее интересна, чем ее звездный муж. Галина имеет музыкальное образование, играет на нескольких инструментах, когда-то работала воспитательницей в детском саду. Но, как признается Евгений, из-за слишком низкой зарплаты она вынуждена была оставить эту профессию.

"Раньше работала в садике, но из-за низкой зарплаты уволилась, начала заниматься ногтями и наращиванием ресниц", – рассказал Степанов.

Галина неоднократно становилась призером бьюти-конкурсов. Однажды на соревнованиях по наращиванию ресниц даже Евгений Степанов приобщился к ее творчеству – стал моделью в номинации "Образы". Говорит, сделал это с гордостью и восторгом.

Сейчас женщина ведет более спокойный образ жизни: занимается пасекой, собирает и сушит ягоды, готовит натуральные чаи, кремы, мечтает путешествовать и находит удовольствие в заботе о семье.

Она – ответ на молитвы

Их познакомили общие друзья. Тогда у Евгения еще были отношения на расстоянии, а у Галины – жених. Но обстоятельства изменились – и судьба сделала свое дело.

"Помню, я много раз молился Богу и просил, чтобы моя будущая жена первой призналась в своих чувствах. И мне приснился вещий сон: кадр со спины, она выше, я ниже. И потом такие слова: "Верь". – признался актер. – Как-то в переписке она написала, что из нас получилась бы хорошая семейная пара, на что я ответил, что мы были бы настоящим примером христианской семьи. И добавил, что не знаю, для чего такое говорю почти замужней женщине. Она ответила, что "больше нет никакого парня", поэтому я отписал ей: "Теперь есть".

Сегодня пара вместе воспитывает двух маленьких сыновей-близнецов, которых воспитывают не "в тепличных условиях", а с учетом реалий мира. Евгений искренне признается, что многое в жизни прошел – алкоголь, наркотики, уличные драки, даже игровую зависимость.

Последние три года Степановы с детьми жили в Германии. Но весной решили вернуться в Украину. По словам Евгения, ключевую роль сыграл еще один вещий сон – об окончании войны.

"Я у Бога спрашивал, когда закончится война. Прошлым летом мне приснилась дата – апрель 2025 года. Я тот сон воспринял как знак – и мы с женой совместно решили вернулись из Германии", – добавил он.

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