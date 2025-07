60-летняя супермодель Павлина Поризкова выходит замуж после трагической смерти экс-супруга: что известно о новом женихе звезды Playboy

Павлина Поризкова, легендарная супермодель чешского происхождения, которая стала первой женщиной из Восточной Европы на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, объявила о новой вехе в своей жизни – она помолвлена. 60-летняя модель и писательница поделилась трогательным видео в соцсетях, на котором продемонстрировала обручальное кольцо от своего возлюбленного – американского сценариста, писателя и продюсера Джеффа Гринстайна.

В ролике, который она опубликовала в Instagram, пара сидит в машине, улыбаясь в камеру. Поризкова нежно держит своего жениха за руку, а на ее пальце сверкает новое кольцо. Она лаконично подписала видео: "Он спросил".

История любви Павлины Поризковой и Джеффа Гринстайна началась в феврале 2023 года. После месяца общения по телефону они впервые встретились вживую. "Сегодня вечером, два года назад, мы встретились лично. Я уже знала. После месяца многочасовых разговоров у меня был только один вопрос. И на него можно было ответить только одним способом. Поцелуем", – писала модель в своем Instagram в феврале 2025 года.

Пара впервые официально заявила о своих отношениях в мае 2023-го – тогда Поризкова опубликовала романтическое фото из Парижа, где они были одеты в полосатые рубашки, береты и красные шарфы.

В апреле 2025-го, почти через два года после начала отношений, Поризкова и Гринстайн вернулись в Город любви. Они приехали в Париж в связи со встречей с брендом Estée Lauder, амбассадором которого модель стала в начале года в рамках кампании против эйджизма в индустрии красоты.

Новая любовь после боли

Помолвка стала особенно трогательной для поклонников Павлины, которые помнят трагические обстоятельства ее личной жизни. В сентябре 2019 года она потеряла своего мужа, музыканта Рика Окасека, с которым была в браке 28 лет. Пара объявила о разводе в 2018-м, но на момент смерти Рик и Павлина еще не завершили юридическое расторжение брака. Именно она нашла его тело в квартире в Нью-Йорке. Музыкант вычеркнул ее из завещания, что стало для нее не только эмоциональной травмой, но и источником публичного обсуждения и осуждения.

После этого Поризкова некоторое время встречалась с Аароном Соркиным – сценаристом и автором сериала The West Wing. Они появились вместе на красной дорожке премии "Оскар" в 2021 году, но уже через несколько месяцев разошлись.

В интервью на шоу TODAY в январе 2025 года Павлина рассказала, что в зрелом возрасте по-новому переосмыслила, что такое любовь. "Но я чувствую, что то, что я считал любовью – бабочки, знакомство и тревога – это не любовь. Я думаю, что это тараканы. Я думаю, что это травма, которая зовет тебя домой", – призналась модель. Она отметила, что новые отношения дают ей чувство безопасности и равенства с партнером, чего она не испытывала раньше.

Павлина Поризкова: икона нескольких поколений

Павлина Поризкова родилась 9 апреля 1965 года в Простейове, Чехословакия. В детстве ее родители сбежали в Швецию, спасаясь от советской оккупации. Девочка осталась с бабушкой и смогла воссоединиться с семьей только через семь лет. В 1980-х начала карьеру модели в Париже, а в 18 лет стала первой девушкой из Восточной Европы, которая появилась на обложке Sports Illustrated.

В 1987-м позировала для Playboy, а также снималась для Vogue, Elle, Mademoiselle. После рождения сыновей Джонатана и Оливера частично отошла от модельного бизнеса, сосредоточившись на актерстве и писательстве. Ее книги A Model Summer и The Adventures of Ralphie the Roach получили положительные отзывы критиков.

