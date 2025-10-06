Выходка Меган Маркл возле места гибели принцессы Дианы возмутила сеть. Видео

Одинокий визит герцогини Сассекской в Париж, который должен был стать модным триумфом, превратился в очередной скандал. 44-летняя Меган Маркл, которая приехала во французскую столицу на Неделю моды, оказалась под шквалом критики после публикации видео, снятого возле места трагической гибели принцессы Дианы.

В своих Instagram Stories герцогиня показала короткий ролик, где она расслабленно сидит в лимузине после показа Balenciaga, поднимая ноги в туфлях на каблуках на сиденье напротив. На фоне виден ночной Париж – Сена, мост Александра III и дорога, ведущая к тоннелю Понт-д'Альма. Именно там 31 августа 1997 года погибла мать принца Гарри, принцесса Диана.

Публикация Маркл вызвала волну возмущения в соцсетях. Пользователи X назвали ее поступок "циничным" и "ужасно бестактным". Один из комментаторов написал: "Меган только что оскорбила память принцессы Дианы". Другой добавил: "Если поездка к месту смерти принцессы Дианы – это послание принцу Уильяму, то Меган Маркл – это дьявол".

Королевский эксперт Ричард Фицвильямс в комментарии Daily Mail назвал видео "невероятно глупым и нечувствительным".

"Я не понимаю, что она себе думала – ну, она, видимо, не думала вообще. Ни один советник никогда не посоветовал бы сделать что-то настолько странное. Я уверен, что она не хотела никого обидеть, она, видимо, не думала, но это невероятно бестактно. Это полное отсутствие мышления. Смерть Дианы – это трагедия, которая наложила большой отпечаток на жизнь принца Гарри, и я не могу представить, что он считает это уместным", – подчеркнул он.

Фицвильямс также отметил, что этот поступок может болезненно ударить по принцу Гарри, ведь смерть его матери оставила глубокий след в его жизни, и герцог об этом неоднократно говорил.

Это первый визит Меган Маркл в Европу со времени Игр Непокоренных 2023 в Германии. В Париж она прилетела без мужа, чтобы поддержать своего давнего друга – дизайнера Пьерпаоло Пиччоли, который дебютировал как креативный директор Balenciaga.

