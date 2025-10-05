Меган Маркл впервые побывала на Неделе моды в Париже и попала в казус с поцелуем. Видео

Меган Маркл, которая в последнее время редко появляется на публике, впервые в жизни посетила Неделю моды в Париже – и ее дебют сразу сопровождался курьезным моментом. Герцогиня Сассекская едва не поцеловала в губы итальянского модельера Пьерпаоло Пиччоли, когда пыталась поздравить его с должностью нового креативного директора Balenciaga.

Как сообщает Daily Mail, после показа коллекции весна/лето 2026 Меган подошла пообщаться с Пиччоли, склонившись к нему для традиционного поцелуя в щеку. Но момент получился неловким – герцогиня случайно зацепилась носом за его солнцезащитные очки и едва не поцеловала в губы.

Дизайнер не растерялся: засмеялся, взял Меган Маркл за руку и пригласил ее к совместному фото, чтобы превратить неудачный момент в дружеский кадр. Герцогиня ответила улыбкой, и ситуация завершилась объятиями.

Это было первое появление Меган на парижской Неделе моды и одновременно ее первый визит в Европу со времен Игр Непокоренных 2023 года в Германии.

Образ Меган Маркл на важном модном мероприятии

Для модного мероприятия Меган выбрала безупречный белый total look: накидку оверсайз, рубашку на пуговицах и широкие брюки, сочетая их с черными туфлями на каблуках с острым мысом. Минималистичные золотые аксессуары, гладко зачесанный пучок и легкий макияж подчеркнули ее сдержанную элегантность.

На показе Маркл была замечена в компании главного редактора Vogue Анны Винтур и режиссера База Лурманна.

Хотя Меган и выглядела счастливой, рядом не было ее мужа, принца Гарри. По словам источника, "Сассексы всегда стараются, чтобы хотя бы один из родителей оставался дома, чтобы уложить детей спать". Именно поэтому принц Гарри сейчас находится в США, где также работает над несколькими новыми проектами своего фонда Archewell.

