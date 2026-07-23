"Выгнали из Испании?" Настя Каменских неожиданно появилась в Киеве и показала маму на редких фото

Певица Настя Каменских, которая после начала полномасштабной войны в основном находится за границей, неожиданно приехала в Киев. Артистка опубликовала серию снимков из столицы, лаконично подписав их одним словом – "Kyiv".

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Фотографии появились в ее Instagram. На одной из них Каменских позирует в автомобиле вместе с мамой Лидией Петровной, а на другой они сфотографировались с народной артисткой Украины Аллой Кудлай.

Впрочем, публикации из Киева вызвали неоднозначную реакцию в сети. Часть пользователей встретила возвращение певицы критическими комментариями:

"А зачем ты приперлась, испанка? Где "Балаган" (речь о Потапе. – Ред.)?"

"А что вы здесь забыли? Изгнали из Испании?"

"Заморская красавица домой вернулась!"

"Ты исчезла из украинского медиапространства как певица".

"Зачем приехали?"

Сама Каменских на эти упреки не отреагировала и не стала объяснять, с какой целью приехала в столицу.

Что касается матери артистки, Лидия Каменских более трех десятилетий была солисткой Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Именно она с детства привила дочери любовь к музыке, а впоследствии Настя даже выбрала ее фамилию в качестве сценического псевдонима.

С Аллой Кудлай Лидию Петровну связывает многолетняя дружба. Они вместе работали в хоре Веревки, а впоследствии стали крестными матерями – именно Кудлай крестила Настю Каменских. Поэтому их совместная фотография – не просто случайный снимок.

Известно, что в последние годы Лидия Петровна также живет в Испании рядом с дочерью, однако иногда приезжает в Украину. Сама же Каменских после начала полномасштабной войны преимущественно находится за границей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Потап и Настя за рубежом попытались повторить успех Верки Сердючки и публично обратились к Данилку, который упрекал их в "подражании".

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