Потап и Настя за границей попытались повторить успех Верки Сердючки и публично обратились к Данилко, который упрекал их в "подражании"

Певцы Потап и Настя Каменских, которые в последние годы активно развивают карьеру за рубежом, похоже, решили опробовать еще один проверенный рецепт успеха. Артисты анонсировали новую песню "Ay, mi amor", в тизере которой не только открыто использовали узнаваемую мелодию из культового хита Верки Сердючки Lasha Tumbai, но и фактически бросили вызов Андрею Данилку, заявив, что хотят превзойти его легендарный припев.

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Соответствующее видео Потап и Настя опубликовали в Instagram. При этом они с иронией признали, что после возвращения к совместному творчеству еще не "все сплагиатили".

"Мы вообще не должны были записывать это видео, но решили, что лучше вы узнаете об этом от нас. Все почему-то решили, что мы вернулись только для того, чтобы снова петь старые хиты. Но мы же еще не все сплагиатили. Поэтому мы записали новую песню", – заявили исполнители.

После этого они представили отрывок из будущей композиции "Ay, mi amor", а в конце ролика вспомнили самый известный хит Сердючки.

"Кстати, рано или поздно все заканчивается. Даже легендарное "Sieben, sieben Ai lyu lyu", потому что теперь есть "очо-очо, от Потап, очо-очо с Настей", что в переводе с испанского означает "восемь". Посмотрим, сможем ли мы переплюнуть "Sieben, sieben Ai lyu lyu", – заявил Потап.

Помимо слов о желании "переплюнуть" Сердючку, в видео хорошо слышна мелодия, которая явно отсылает к Lasha Tumbai – песне, с которой Верка Сердючка заняла второе место на Евровидении 2007 и сделала ее одним из самых узнаваемых украинских хитов в мире.

Пока что Андрей Данилко публично не отреагировал на заявление Потапа и Насти. Также неизвестно, было ли использование мелодии согласовано с артистом или речь идет лишь о стилизации и аллюзии.

В то же время это далеко не первый случай, когда Потапа и Настю связывают с творчеством Верки Сердючки. Ранее Данилко прямо заявлял, что дуэт ориентировался на его образ и творческий стиль.

В интервью BBC артист упоминал, что Потап сам не скрывал такого влияния.

"Он никогда не скрывал, что Сердючка была для него примером. Даже мне об этом говорил. Если у Сердючки "Все будет хорошо", то они пели "А у нас все пучком". Они постоянно ориентировались на нее. Ты всегда для кого-то будешь эталоном... У меня там тоже репертуар, и ты подражаешь, кого-то повторяешь. Вот и они так", – говорил Данилко.

Поэтому если раньше Андрей Данилко говорил о "подражании" творческим приемам, то теперь Потап с Настей, похоже, решили пойти еще дальше – и буквально сыграть на узнаваемости Lasha Tumbai, не скрывая этого.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что имена Потапа и Насти Каменских исчезли с Аллеи звезд в Киеве. Артисты поплатились за решение покинуть родную страну во время большой войны и развивать русскоязычную карьеру за рубежом.

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