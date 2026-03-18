"Вы знаете, что такое старость?" Певица LAMA покорила подписчиков фото с разницей в 20 лет
Украинская певица Наталья Дзенькив, известная широкой аудитории как LAMA, заставила сеть говорить о себе через эффектное сравнение себя в прошлом и теперь. Артистка опубликовала фото с разницей в 20 лет.
Кадры, которые появились в Instagram, она подписала: "Фото с разницей в 20 лет". На них два портрета певицы из разных периодов жизни. Несмотря на разницу в два десятилетия, главное, что бросается в глаза – почти полная неизменность внешности.
Черты лица артистки остались узнаваемыми: те же четкие скулы, выразительные глаза и характерный взгляд. Волосы, которые давно стали ее визитной карточкой, до сих пор остаются длинными и темными, а кожа выглядит еще более ухоженной.
Пользователи соцсетей отреагировали мгновенно. В комментариях преобладает удивление и восхищение:
"Не изменилась".
"Не изменились вообще, красавица!"
"Вы, как весна, – с каждым годом все прекраснее".
"С каждым годом вы все более роскошная".
"У меня вопрос... Вы знаете что такое старость?"
"Мои глаза видят красивую девушку с одним лицом. Разницу в 20 лет я не вижу, только по одежде. Мода была другой".
"Эта ведьма вообще стареть не собирается!"
Сама LAMA ранее объясняла, что значительную роль в ее внешности играет генетика. По словам артистки, ее мама в почтенном возрасте также выглядит значительно моложе.
"Прежде всего это генетика. Моя мама в 73 года выглядит как девочка и за ней бегают молодые парни. Моя конституция тела такая, как у мамы. Она у меня танцовщица, и я худенькая, маленькая", – отметила певица.
В то же время певица отмечает и важность образа жизни – сбалансированного питания, качественного сна и внутренней гармонии.
Ранее OBOZ.UA писал: LAMA призналась, почему не хочет рожать детей. Артистка выбрала для себя концепцию чайлдфри, а ее возлюбленный Роман, который на 17 лет младше, поддержал решение.
