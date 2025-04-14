Второй раз за неделю украинцы вывели в топ-1 российский трек 'хорошего россиянина'

Пока Украина ежедневно испытывает ракетные удары от страны-агрессора, в музыкальных чартах национальных стримингов доминируют российские артисты. Первое место Apple Music Ukraine заняла песня Fake ID, записанная российскими реперами Kizaru и Icegergert. А в топ-3 Spotify Ukraine – сразу три русскоязычных трека, два из которых – от еще одного российского исполнителя madk1d.

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Ситуация тревожная – потому что это не первый подобный инцидент. Лишь несколько дней назад – 8 апреля – украинский чарт Apple возглавила песня Homay от группы Ay Yola, не скрывающая своей поддержки российской армии. И хотя уже через три дня, 11 апреля, украинка Анна Тринчер вытеснила россиян из топа своей песней "Зірочка палай", возвращение Fake ID свидетельствует: проблема не исчезла.

Песня звучит как типичный трек из TikTok – бит, криминальный стиль, пафос и безмятежность. Но ее авторы – не просто музыканты. Kizaru (Олег Нечипоренко) – российский рэпер, известный криминальным бэкграундом и конфликтами с коллегами. В 2014 году он был задержан в России за торговлю наркотиками. После этого он бежал в Испанию, где снова попал за решетку. Сегодня он находится в федеральном розыске РФ, но продолжает активно гастролировать.

Kizaru неоднократно выступал с противоречивыми заявлениями по поводу войны в Украине. В первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году он написал в Instagram "#НетВойне". Однако впоследствии пост был удален, а сам репер начал избегать любых политических тем. Однако ни в творчестве, ни в публичных высказываниях он не занял однозначную позицию, не осудил действий России, не признал преступления агрессии.

Icegergert (Георгий Гергерт) – молодой артист, сделавший себе имя на миксе военного прошлого (учился в Суворовском училище) и криминальной эстетики. Его треки – это воспевание уличного насилия, безнаказанности и пренебрежения законом. В 2023 году он ворвался в музыкальное пространство с TikTok-хитами, активно продвигавшимися через видеоблоги и скандалы.

Песни на стриминговых платформах монетизируются. Чем больше прослушиваний – тем больше денег получают исполнители. А значит, украинские слушатели, сами того не замечая, финансово поддерживают артистов страны-агрессора, а иногда даже армию РФ.

Кроме того, популярность таких треков у TikTok, Reels и Shorts создает ошибочное впечатление, что в украинском информационном пространстве войны не существует, или что она – "где-то на фоне", а культура врага приемлема, если она модна.

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