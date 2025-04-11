Анна Тринчер 'выбила' российский трек из топ-1 украинского чарта: какая песня сейчас самая популярная

Украинская певица Анна Тринчер уверенно "вытолкнула" из первого места чарта Apple Music композицию россиян. Наиболее прослушиваемой песней среди граждан нашей страны на стриминговом сервисе стала работа 23-летней артистки "Зірочка палай".

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Трек впал в душу отечественным слушателям чуть ли не сразу после релиза, ведь уже успел набрать почти 70 тысяч пересъёмок в TikTok. Кстати, как признавалась исполнительница, она долгое время стремилась увидеть свое имя на первой строчке чарта.

"Это моя цель уже 3 года подряд и результат 10-летнего кропотливого труда. Я благодарна своим слушателям, команде и хейтерам, ведь мы вместе строим новую украинскую культуру!" – поделилась знаменитость.

Кроме Анны Тринчер, в топ-5 украинского Apple Music попали Jerry Heil, Monatik, Алена Омаргалиева и Бумбокс. Однако, к сожалению, не обошлось и без россиян.

Среди лидеров в чарте стримингового сервиса остается российская группа Ay Yola с песней Homay. Коллектив, участники которого являются выходцами из Башкортостана, поддерживает полномасштабную войну. Более того, артисты довольно часто собирают средства на помощь армии врага, а брат лидера группы присоединился к "СВО".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что новая украинская рок-группа DRUG покорила сеть из первой же песни.

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