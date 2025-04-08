Украинский чарт возглавила песня российской группы, которая поддерживает войну: почему ее опасно слушать

Несмотря на то, что Украина каждый день страдает от террористической деятельности РФ, к сожалению, некоторые граждане нашего государства продолжают слушать треки, созданные артистами из страны-агрессора. В результате первое место в украинском чарте Apple Music заняла песня Homay российской группы Ay Yola, которая активно поддерживает полномасштабную войну и помогает армии врага.

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Релиз композиции состоялся только 14 марта, однако в течение довольно короткого срока вытеснил с лидирующих позиций отечественных артистов. Более того, работа российского коллектива уже успела завируситься и на просторах соцсетей.

Группа Ay Yola была основана в начале 2025 года. Коллектив состоит из трех участников, которые являются выходцами из Башкортостана. В своей композиции Homay они спели о популярном персонаже башкирского эпоса – волшебной птице, которая может превращаться в девушку.

Стремительный рост популярности Ay Yola на стриминговых платформах и в социальных сетях сделал коллектив более востребованным в России. Группу начали приглашать выступить на корпоративах в стране-агрессоре. По данным росмедиа, за появление на мероприятии артисты берут 700 тысяч рублей (почти 345 тысяч грн), а музыкальное шоу длится не более получаса, поскольку они имеют несколько треков. Кроме того, на увеличение заработков Ay Yola влияет и лидирующая позиция в чарте украинского Apple Music, ведь прослушивание треков на стриминговых сервисах монетизируется.

Такая тенденция напрямую повлияет и на помощь коллектива русской армии. Стоит отметить, что участники группы довольно часто собирают средства в помощь военным РФ. Более того, брат фронтмена Ay Yola присоединился к "СВО" и пошел воевать против Украины.

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