"Встретились две легенды". Святослав Вакарчук и Андрей Шевченко спели вместе для военных
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук спел вместе с президентом Украинской организации футбола Андреем Шевченко. В День Независимости знаменитости посетили бойцов 13-й бригады Национальной Гвардии Украины "Хартия".
Выдающиеся украинцы поразили пользователей сети неожиданным дуэтом, исполнив песню "Оберіг". На видео, опубликованном в Instagram Вакарчука, можно увидеть, как певец играет на гитаре. Тем временем Шевченко, сидящий рядом в футболке с трезубцем, подпевает знакомые строчки.
"Неожиданный, но очень искренний дуэт. Вместе с Андреем Шевченко посетили бойцов 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", – написал фронтмен "Океан Эльзы". Украинцы отреагировали на ролик в комментариях:
- "Кто мог бы подумать, что когда-нибудь полностью русскоязычный Шевченко будет петь с вами".
- "Невероятный дует двух выдающихся украинцев".
- "Легендарные, выдающиеся, мужественные, мудрые и невероятные мужчины нашей страны. Гордимся".
- "Спасибо за поддержку военных и за все, что делаете!"
- "Звездный дуэт, заслуживающий уважения и аплодисментов".
"День Независимости провел в хорошей компании: посетил наших защитников и защитниц на Харьковщине", – написал Андрей Шевченко в Instagram.
Недавно группа "Океан Эльзы" представила новую версию хита "Той день", спев с молодыми артистами. Коллаборация с YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil была приурочена к 30-летию коллектива. В результате произошло слияние голосов старого и нового поколения украинского шоубиза. Подробности – в нашем материале.
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