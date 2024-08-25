'Встретились две легенды'. Святослав Вакарчук и Андрей Шевченко спели вместе для военных

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук спел вместе с президентом Украинской организации футбола Андреем Шевченко. В День Независимости знаменитости посетили бойцов 13-й бригады Национальной Гвардии Украины "Хартия".

Видео дня

Выдающиеся украинцы поразили пользователей сети неожиданным дуэтом, исполнив песню "Оберіг". На видео, опубликованном в Instagram Вакарчука, можно увидеть, как певец играет на гитаре. Тем временем Шевченко, сидящий рядом в футболке с трезубцем, подпевает знакомые строчки.

"Неожиданный, но очень искренний дуэт. Вместе с Андреем Шевченко посетили бойцов 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", – написал фронтмен "Океан Эльзы". Украинцы отреагировали на ролик в комментариях:

"Кто мог бы подумать, что когда-нибудь полностью русскоязычный Шевченко будет петь с вами".

"Невероятный дует двух выдающихся украинцев".

"Легендарные, выдающиеся, мужественные, мудрые и невероятные мужчины нашей страны. Гордимся".

"Спасибо за поддержку военных и за все, что делаете!"

"Звездный дуэт, заслуживающий уважения и аплодисментов".

"День Независимости провел в хорошей компании: посетил наших защитников и защитниц на Харьковщине", – написал Андрей Шевченко в Instagram.

Недавно группа "Океан Эльзы" представила новую версию хита "Той день", спев с молодыми артистами. Коллаборация с YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil была приурочена к 30-летию коллектива. В результате произошло слияние голосов старого и нового поколения украинского шоубиза. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как "Океан Эльзы" представил мощную коллаборацию с солистом Goo Goo Dolls: украинцы в восторге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!