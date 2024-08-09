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"Океан Эльзы" довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню "Той день": хит уже разрывает соцсети

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
1,8 т.
'Океан Эльзы' довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню 'Той день': хит уже разрывает соцсети

Известная украинская группа "Океан Эльзы" выпустила новую версию песни "Той день" по случаю 30-летия коллектива. Новое звучание особенно тем, что вместе с фронтменом Святославом Вакарчуком спели популярные артисты – YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil.

Видео дня

В результате произошло слияние голосов старого и нового поколения украинского шоубиза. Интересно, что когда в начале своей карьеры Jerry Heil делала каверы на известные песни, именно "Той день" был одним из тех видео, которые принесли ей узнаваемость.

"Океан Эльзы" довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню "Той день": хит уже разрывает соцсети
"Океан Эльзы" довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню "Той день": хит уже разрывает соцсети

Украинцы назвали коллаборацию невероятной и неожиданной работой. Пользователи поделились эмоциями в комментариях к клипу:

"Океан Эльзы" довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню "Той день": хит уже разрывает соцсети
  • "Когда закончится война, если доживу, обниму родных и включу это".
  • "Это лучшее, что приходилось слышать за последнее время. В самое сердце и до мурашек!"
  • "Консервативно чувствую сердцем, что оригинал роднее. Однако коллаборация фантастическая. Чувствуется, как усердно каждый отнесся к этой легендарной песне".
  • "Благодарю за песню и за это ее новое звучание. Куча эмоций: от слез до щемящей радости. Как будто вернулась в свои подростковые годы..."
  • "Как гармонично красиво звучат все голоса. Эта песня заиграла новыми красками в душе!"
"Океан Эльзы" довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню "Той день": хит уже разрывает соцсети
"Океан Эльзы" довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню "Той день": хит уже разрывает соцсети

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Святослав Вакарчук и YAKTAK неожиданно спели вместе и разорвали зал. Видео – в нашем материале.

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