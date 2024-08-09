'Океан Эльзы' довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню 'Той день': хит уже разрывает соцсети

Известная украинская группа "Океан Эльзы" выпустила новую версию песни "Той день" по случаю 30-летия коллектива. Новое звучание особенно тем, что вместе с фронтменом Святославом Вакарчуком спели популярные артисты – YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil.

Видео дня

В результате произошло слияние голосов старого и нового поколения украинского шоубиза. Интересно, что когда в начале своей карьеры Jerry Heil делала каверы на известные песни, именно "Той день" был одним из тех видео, которые принесли ей узнаваемость.

Украинцы назвали коллаборацию невероятной и неожиданной работой. Пользователи поделились эмоциями в комментариях к клипу:

"Когда закончится война, если доживу, обниму родных и включу это".

"Это лучшее, что приходилось слышать за последнее время. В самое сердце и до мурашек!"

"Консервативно чувствую сердцем, что оригинал роднее. Однако коллаборация фантастическая. Чувствуется, как усердно каждый отнесся к этой легендарной песне".

"Благодарю за песню и за это ее новое звучание. Куча эмоций: от слез до щемящей радости. Как будто вернулась в свои подростковые годы..."

"Как гармонично красиво звучат все голоса. Эта песня заиграла новыми красками в душе!"

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Святослав Вакарчук и YAKTAK неожиданно спели вместе и разорвали зал. Видео – в нашем материале.

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