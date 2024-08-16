'Океан Эльзы' представили мощную коллаборацию с солистом Goo Goo Dolls: украинцы в восторге

Украинская группа "Океан Эльзы" выпустила новую песню в коллаборации с фронтменом американской рок-группы Goo Goo Dolls Джоном Резником. Композиция получила название "Lighthouse2 и стала вторым треком одноименного англоязычного альбома, выход которого запланирован на 11 октября 2024 года.

Видео дня

Премьера клипа состоялась 16 августа на официальном Youtube-канале "Океан Эльзы". Весной этого года Святослав Вакарчук поделился планами о записи песни на английском языке. Впоследствии коллектив выпустил трек "Voices Are Rising2, который также войдет в будущий альбом.

Под видео пестрят положительные комментарии:

"Это уже хит, с этим ничего не поделаешь".

"Слава, Вы, как всегда, удивляете и каждый раз превосходите свое предыдущее произведение".

"Прекрасная работа! Очень интересно звучит ОЭ на английском!"

"Гениальное исполнение! Теперь одна из моих любимых песен ОЭ!"

"Реально звучит как мировой хит. Так держать!"

Ранее OBOZ.UA писал о том, как "Океан Эльзы" довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню "Той день": хит уже разрывает соцсети.

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