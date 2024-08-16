"Океан Эльзы" представили мощную коллаборацию с солистом Goo Goo Dolls: украинцы в восторге
Украинская группа "Океан Эльзы" выпустила новую песню в коллаборации с фронтменом американской рок-группы Goo Goo Dolls Джоном Резником. Композиция получила название "Lighthouse2 и стала вторым треком одноименного англоязычного альбома, выход которого запланирован на 11 октября 2024 года.
Премьера клипа состоялась 16 августа на официальном Youtube-канале "Океан Эльзы". Весной этого года Святослав Вакарчук поделился планами о записи песни на английском языке. Впоследствии коллектив выпустил трек "Voices Are Rising2, который также войдет в будущий альбом.
Под видео пестрят положительные комментарии:
- "Это уже хит, с этим ничего не поделаешь".
- "Слава, Вы, как всегда, удивляете и каждый раз превосходите свое предыдущее произведение".
- "Прекрасная работа! Очень интересно звучит ОЭ на английском!"
- "Гениальное исполнение! Теперь одна из моих любимых песен ОЭ!"
- "Реально звучит как мировой хит. Так держать!"
Ранее OBOZ.UA писал о том, как "Океан Эльзы" довел до мурашек украинцев неожиданной коллаборацией на песню "Той день": хит уже разрывает соцсети.
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