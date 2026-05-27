Всемирно известный журнал после обложки с 'любимицей Лукашенко' снова 'плюнул в лицо' украинцам

Французский Vogue поместил на обложку летнего выпуска за июнь-июль 2026 года российскую модель Наталью Водянову. Этим решением журнал подыграл российской пропаганде, в частности из-за предыдущих заявлений модели о диктаторе Владимире Путине и России на фоне полномасштабной войны.

Видео дня

Среди миллионов моделей и тысяч супермоделей глянец выбрал для обложки именно россиянку, да еще и второй раз за последнюю неделю – на днях американское подразделение продемонстрировало фотосессию с пророссийской теннисисткой, которая притесняла украинок и стала "любимицей" главы Беларуси Александра Лукашенко. Vogue Франция обнародовал свою обложку в Instagram.

44-летняя Водянова снялась для журнала беременной – модель ждет шестого ребенка. Vogue также опубликовал большой пост, в котором главный редактор Клэр Томсон-Джонвиль публично восхитилась россиянкой и назвала ее героиней летнего номера: "Я сразу поняла, что она должна стать героиней нашей летней обложки".

В посте редактор рассказала, что Водянова сообщила ей о беременности "между двумя показами", после чего в редакции решили посвятить ей обложку. Vogue France также назвал модель примером "сознательного материнства" и "празднования свободы".

"Во время нашего разговора Наталья воплотила именно такое материнство – сознательно выбранное и принятое со всей ответственностью. Она размышляла о том, как ей повезло иметь такую возможность. Материнство стало политической темой. Во Франции "демографическое перевооружение" ворвалось в общественную дискуссию, а вместе с ним – тихое давление на тела и выбор женщин. Мы полностью отвергаем такую трактовку", – восхваляя заявила Томсон-Джонвиль.

Однако мы отметим, Наталья Водянова годами избегала четкой позиции относительно войны России против Украины, а в прошлом открыто восхищалась Путиным.

Еще в 2018 году в интервью Channel 4 News модель называла российского диктатора "сильным политиком", который "делает все возможное, чтобы отстоять интересы России и ее граждан". Тогда же она заявляла, что ей "гораздо спокойнее гулять ночью по Москве, чем по Парижу". Но почему-то она до сих пор живет во Франции и о возвращении на родину не думает.

После начала полномасштабного вторжения РФ Водянова опубликовала обращение о помощи "пострадавшим в конфликте между Россией и Украиной", избегая слова "война" и не называя Россию агрессором. Более того, в комментариях модель уточняла, что будет помогать также детям с Донбасса (вероятно, речь о тех, которых россияне похитили).

"Как мать, в случае любых потрясений я могу думать только о детях. В эти дни мое сердце и мои мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулись и еще могут коснуться события в Украине, я думаю только о них и их детях. Сама я, конечно, не смогу помочь всем, но вместе мы можем сделать очень и очень много", – заявляла она тогда.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская модель появилась на обложке европейского Vogue. Девушка попозировала для глянца в несколько откровенном образе, а главным элементом фотосессии стала яркая лампа, которая помогла сделать акцент на ее лице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!