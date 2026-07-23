Всемирно известный актер из США приготовил борщ по рецепту своей украинской свекрови и удивил поклонников двумя необычными ингредиентами

Украинцы неожиданно наткнулись в сети на рецепт борща от голливудского актера Эбона Мосс-Бахраха. Звезда сериала "Медведь" записал для The New York Times видео, в котором показал, как готовит блюдо по рецепту своей покойной тещи Лидии Емчук.

Видео дня

Наибольшее внимание украинцев в Threads привлекли не сам процесс или то, что борщ получился вегетарианским, а рекомендация подавать его со свежим огурцом и вареным яйцом. Эбон Мосс-Бахрах рассказал, что именно теща научила его готовить этот борщ.

Актер в видео заверил американцев, что оставляет блюдо настаиваться на ночь для более насыщенного вкуса.

Сам рецепт немного отличается от того, к которому привыкли большинство украинцев. Он вегетарианский: без мяса, зато со свеклой, капустой, морковью, луком, чесноком и даже лимонным соком вместо помидоров или томатной пасты. Подавать борщ предлагают не только со сметаной и укропом.

Наибольшие споры вызвало именно наличие свежего огурца и вареного яйца при подаче. В рецепте указано, что эти ингредиенты добавляют только по желанию, особенно если борщ подают холодным. Однако многие украинцы обратили внимание именно на эту деталь.

В Threads десятки комментариев об этих двух необычных ингредиентах. Одни шутили: "Его теща его обманула. Свежие огурцы и яйца в борщ не кладут. Вот старая проказница, точно не хочет дать ему настоящий рецепт".

Другие предполагали, что это больше похоже на холодник или литовский шалтибаршай. Кто-то иронизировал: "Пусть готовят что хотят, главное, чтобы продвигали Украину. А в случае чего мы устроим итальянскую истерику, как при ломании спагетти".

В то же время некоторые пользователи встали на защиту актера. Они напомнили, что рецептов украинского борща существуют сотни, а главное, что мировая звезда рассказывает именно об украинском блюде и упоминает его статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Кстати, Эбон Мосс-Бахрах давно связан с Украиной. Актер состоит в отношениях с украинской фотографкой Еленой Емчук, вместе они воспитывают двух дочерей.

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