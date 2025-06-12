'Всегда имеет безупречный вид': Василий Зинкевич, который редко выходит в свет, поразил своим голосом в 80 лет. Фото, видео

Украинский эстрадный певец и бывший участник ВИА "Смерічка" и группы "Світязь" Василий Зинкевич, который в последнее время почти не появляется на публике, наконец порадовал аудиторию своим впечатляющим выступлением. 80-летний артист принял участие в фестивале "Украинская песня – 2025", где уверенно исполнил несколько известных хитов.

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Со сцены прозвучали композиции: "Це моя Україна", "Скрипка Грає", а также легендарная "Червона рута". Кадры с музыкального мероприятия появились в социальной сети TikTok.

Для редкого выхода в свет Василий Зинкевич выбрал сдержанный, но в то же время эффектный образ. Знаменитость скомбинировал черные брюки, мерцающий пиджак и белую рубашку. Интересных акцентов аутфиту он добавил с помощью бордового пояса и платка.

Невероятное выступление Василия Зинкевича произвело положительное впечатление не только на слушателей, которые смогли вживую насладиться его вокалом, но и пользователей сети. В комментариях под видео юзеры отметили, что певец до сих пор прекрасно выглядит и вообще не потерял свой уникальный голос:

"До мурашек, браво маэстро".

"А я обратила внимание на идеальные стрелки на штанах. Это показатель, это уважение к зрителям. Всегда выглядит безупречно. А голос божественный".

"Волосы седеют, а голос не меняется – молодая душа у нашего украинского соловья!"

"Непревзойденный талант. Гордость украинского народа".

Юбилейный фестиваль "Украинская песня – 2025", которому исполнилось уже 10 лет с момента основания, состоялся 8 июня во Львове. Сперва на сцену вышли молодые артисты, которые боролись за шанс получить поддержку в профессиональной записи собственной песни. Далее свои композиции для поклонников исполнили известные звезды отечественной индустрии музыки, среди которых: Василий Зинкевич, Валерий Харчишин, YAKTAK, Kalush Orchestra, Андрей Кравченко, Максим Бородин, KHAYAT, Елена Тополя, YAGODA, Тоня Матвиенко и другие. Во время концерта также проходил благотворительный аукцион, деньги с которого будут переданы на закупку дронов для военных.

Ранее OBOZ.UA писал, что композитор Злотник рассказал, как в 80 лет живет "затворник" Василий Зинкевич.

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