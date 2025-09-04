"Холостяка" Тараса Цымбалюка заметили в компании бывшей девушки: что они делали
Украинский актер, который стал главным героем 14-го сезона романтического реалити "Холостяк", Тарас Цимбалюк засветился в компании своей бывшей девушки, дизайнера Светланы Готочкиной. Бизнесвумен устроила показ новой коллекции одежды в Музее авиации в Киеве, где и заметили артиста.
Изюминкой модного мероприятия стало то, что для презентации части вещей вместо привычного подиума было использовано крыло самолета. Сам же Цимбалюк появился на показе не просто как гость, а попробовал себя в роли модели. Кадры с мероприятия предпринимательница обнародовала на личной странице в Instagram.
Тарас Цимбалюк продефилировал в классических черных брюках и белой футболке, которые гармонично сочетаются с объемной кожаной курткой. Образ он дополнил несколькими кольцами.
В свою очередь Светлана Готочкина нарядилась в стильный белый комбинезон с шортами и длинными рукавами. Она довершила лук трендовыми босоножками на каблуках и элегантными аксессуарами.
На кадрах с модного показа можно заметить, что бывшая пара время от времени взаимодействовала между собой. В определенный момент шоу они вместе вышли на подиум, обменявшись взглядами и улыбками.
Интересно, что фотографией с презентации коллекции Тарас Цимбалюк поделился в своем Instagram. Он попозировал на камеру с предпринимателем Юрием Савранским и отметил, что пришел поддержать Светлану Готочкину на важном событии. В посте бизнесвумен он назвал "подругой".
Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной
На протяжении определенного времени актер и бизнесвумен старались держать свои отношения в тайне. Иногда Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина намекали, что их сердца не свободны, делясь романтическими кадрами, но ни разу не показывали лиц партнеров. Однако уже в конце 2022 года они официально подтвердили отношения. Пара обнародовала красноречивые кадры, где держалась за руки на фоне книжного шкафа.
Проанализировав совместные посты актера и дизайнера можно прийти к выводу, что они могли закрутить роман в начале осени 2022-го. Однако их история любви могла начаться раньше. Известно, что Светлана Готочкина имеет собственный бренд одежды GOT'S label, а также является совладелицей ресторана FISH FETISH.
А вот в декабре 2024 года по сети начали распространяться слухи, что любовь пары дала трещину. В начале 2025-го Готочкина заявила, что длительное время украинцы задают ей "один и тот же вопрос", поэтому отвечать на него она не планирует. Бизнесвумен коротко отметила: "Тема личной жизни закрыта", чем фактически подтвердила разрыв. Уже в апреле этого года стало известно, что Тарас Цимбалюк станет новым главным героем "Холостяка-14".
