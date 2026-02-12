'Схватил и держал до приезда полиции': подросток из Украины задержал вооруженного грабителя в Берлине. Фото

В Берлине 16-летний подросток из Никополя Днепропетровской области задержал вооруженного грабителя, который напал на местного жителя. Сейчас Игорь готовится к поступлению в полицейскую академию Берлина.

Видео дня

В Германию вместе с мамой и сестрой переехали, когда российская армия начала обстреливать родной город. Историей парня поделилось"Общественное вещание".

Что известно

Происшествие случилось 1 февраля, отметил Игорь. Он рассказал, что в тот день работал в местной кофейне, где и услышал крики.

"Продавец продавал свои "ролексы" и договорился о встрече возле цветочного магазина. Покупатель пришел, взял "ролексы" и толкнул его на витрину с цветами и побежал. Я вышел из кафе и побежал за ним", — пересказал парень детали преступления.

Игорь заявил, что он догнал грабителя на соседней улице, схватил его и держал до приезда полиции. Похищенные часы он забрал у злоумышленника и вернул их владельцу. По словам подростка, о том, что нападающий вооружен, не знал.

"Сначала мне вообще не было страшно, потому что я понимал, что сильнее его, но потом, когда его задержал и полиция нашла у него нож, — тогда было немного не по себе", — сказал Игорь.

Отец парня, Алексей, который продолжает жить в Никополе, рассказал: о смелом поступке сына узнал из немецких новостей.

"Он прислал мне сначала вырезки из немецких газет. И не говорил, что это он. Я почитал, перезвонил сразу. Говорю: "Это ты? Это действительно ты?" Думаю, довольно страшная история. Потому что вооруженный грабитель, который взрослый, сильный, выше его. И что он это сделал. Потом, пожалуй, это была только гордость за сына, что я смог его так воспитать", — отметил Алексей.

Напомним, в городе Кливленде (штат Огайо, Соединенные Штаты Америки) с огнестрельным ранением туловища за рулем автомобиля обнаружили 27-летнего украинца Василия Швеца. Мужчина работал таксистом в сервисе Lyft и впоследствии скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах ограбили музей серебра, расположенный в большой церкви Дугсбурга. Неизвестные разбили 14 витрин и вынесли всю коллекцию, которую владелец собирал около 20 лет. Преступление произошло накануне, а уже на следующий день владелец подтвердил полную потерю экспонатов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!