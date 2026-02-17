Марина Боржемская призналась, почему не спешит переезжать к новому бойфренду и вести его под венец

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская, которая недавно рассекретила, что ее сердце больше не свободно, пока не планирует съезжаться со своим новым бойфрендом. Как отметила спортсменка, она живет на два города – родную Винницу и Киев, а основной причиной оттягивания смены места жительства является вопрос безопасности ее детей.

Видео дня

Да и вообще звездная тренер проекта "Зважена та щасливі" не спешит придавать отношениям с любимым официальный статус, поэтому не настаивает на заключении брака. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Пока что я балансирую. В Киеве более сложная ситуация с обучением и безопасностью для детей. Мы вообще не можем себя чувствовать безопасно в нашей стране, но в Виннице все обустроено так, что школа поблизости, есть хорошие укрытия. Сейчас я взвешиваю все "за" и "против", и понимаю, что пока буду балансировать на два города. Дети преимущественно остаются в Виннице", – поделилась тренер.

По словам Марины Боржемской, хотя они с избранником и не живут вместе, мужчина уже знаком с ее детьми Робертом и Оливией. Однако все же над заключением брака тренер пока не задумывается.

"Я не считаю, что это может повлиять на отношения. Если человек ответственный, то он будет таким как с обручальным кольцом и штампом в паспорте, так и без этого. Для меня это не принципиально", – выразила свою позицию спортсменка.

Что известно о новом избраннике фитнес-тренера

В конце 2025 года в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Марина Боржемская призналась, что в ее жизни есть человек, с которым ей "комфортно, интересно, и они на одной волне". Она решила не вдаваться в подробности новых отношений, чтобы сохранить приватность.

Но уже в этом году звезда "Зважених та щасливих" раскрыла немного больше деталей о своем загадочном партнере. Известно, что сердце Боржемской покорил мужчина из Киева. Как отметила тренер, сфера деятельности избранника совершенно не связана с ее профессией. А вот на День святого Валентина Марина Боржемская впервые показала романтические фото с любимым, но без его лица в кадре.

Ранее OBOZ.UA писал, что лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец впервые рассказал, какой была его тайная свадьба с любимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!