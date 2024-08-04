Все из-за страха. Стало известно, почему дети принца Гарри и Меган Маркл не появляются на публике уже два года

Дети принца Гарри и Меган Маркл – 5-летний Арчи и 3-летняя Лилибет – уже два года не появляются на публике из-за желания родителей гарантировать их безопасность. Все это происходит на фоне частых скандалов принца Гарри, поэтому он обеспокоен будущим своих малышей.

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Последний раз Лилибет видели в 2022 году на ее день рождения 4 июня. Фотографией 1-летней дочери поделились герцоги Сассекские в соцсетях. С тех пор, как выглядит уже 3-летняя дочь королевской семьи, в публичном пространстве неизвестно. Идентично к принцессе Лилибет принца Арчи также никто не видел с 2022 года. Как пишет People, Меган Маркл и Гарри пытаются держать детей подальше от внимания общественности из-за опасений относительно их безопасности.

"Гарри неохотно показывает своих детей на публике, но не из-за желания скрыть их, а чтобы защитить их частную жизнь и безопасность от потенциальных угроз. Он хочет, чтобы они жили нормальной жизнью, насколько это возможно, без страха похищения или причинения вреда", – рассказал источнику друг семьи.

Автомобильная авария, в результате которой в 1997 году погибла принцесса Диана, стала отголоском для принца Гарри на всю жизнь. К тому времени ему было 13 лет, а к чрезмерному общественному вниманию молодой герцог не был готов.

В своей скандальной книге "Запасной" принц Гарри рассказывал, что не мог ни шагу ступить, чтобы не стать целью для папарацци. Он не желает идентичной судьбы и стресса своим детям и поэтому не показывает их общественности.

Решение принца Гарри также поддержала Меган Маркл. Она в интервью CBS Sunday Morning объяснила: "Наши дети еще маленькие… Им 3 и 5 лет. Они великолепны. Но все, что вы, как родители, хотите сделать, это защитить их. Поскольку мы видим, что происходит в онлайн-пространстве, мы знаем, что впереди много работы, и мы просто счастливы, что можем стать частью этих изменений".

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