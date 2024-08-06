'Все имеет цену'. Дэвид Линч после новости об эмфиземе легких обратился к фанатам и сделал неожиданное признание

Известный кинорежиссер Дэвид Линч впервые обратился к фанатам после объявления диагноза – эмфиземы легких. Накануне стало известно, что звезда не может выходить из дома из-за болезни, ведь ему не хватает кислорода даже на обычные прогулки.

Видео дня

В пресс-релизе, опубликованном в сети, 78-летний артист признался, что причиной недуга стало многолетнее курение. "Должен сказать, что мне очень нравилось курить, и я действительно люблю табак – его запах, поджигать сигареты, курить их. Но за это удовольствие нужно платить определенную цену, и эта цена для меня – эмфизема", – поделился Линч.

Режиссер добавил, что бросил курить более 2 лет назад. Кроме того, недавно знаменитость прошел обследование, которое показало – он в отличной форме. "Я полон счастья и никогда не уйду на пенсию. Я хочу, чтобы вы все знали, что я очень ценю вашу заботу", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о болезни Дэвида Линча: что такое эмфизема легких и почему режиссеру нельзя выходить на публику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!