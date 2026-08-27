Врачи предсказывали ей смерть из-за ожирения, а она стала королевой красоты: как выглядит участница конкурса "Мисс США 2026" с тяжелой историей

41-летняя Эмбер Улер из штата Мичиган, которая примет участие в конкурсе "Мисс США 2026", за несколько лет кардинально изменила свою жизнь. Пять лет назад женщина весила около 136 кг, а врачи предупреждали ее о серьезных проблемах со здоровьем и даже о риске преждевременной смерти.

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Теперь многодетная мама готовится выйти на сцену одного из самых известных конкурсов красоты США. В частности, как сообщает People, Улер станет самой старшей участницей конкурса этого года.

Она признается, что когда-то участие в конкурсе "Мисс США" казалось ей практически недостижимой мечтой. Однако именно эта цель помогла ей кардинально изменить образ жизни.

Как рассказала модель, пять лет назад, когда она достигла максимального веса, врач поставил ей диагноз "патологическое ожирение" и "преддиабетическое состояние". Также врач предупредил: женщина движется к преждевременной смерти и может не дожить до того момента, когда ее трое детей закончат школу.

"Это был тот самый звонок-пробуждение, который был нужен", – вспоминает женщина.

Однако окончательно осознать масштаб проблемы ей помог случай, когда во время игры с детьми в батутном парке Эмбер прыгнула в яму с пенопластовыми кубиками – и застряла.

"Я застряла, и никто не мог меня вытащить. Трое крупных, крепких мужчин образовали живую цепь, чтобы попытаться вытащить меня, но даже они не смогли этого сделать, и они думали, что им придется вызвать пожарных. Я никогда в жизни не испытывала такого унижения", – рассказала она.

Тогда она решила поставить на первое место не цифру на весах, а собственное здоровье. В частности, у женщины появилась цель – принять участие в конкурсе красоты. Улер избавилась от 77 кг лишнего веса, хотя и не планировала сразу дойти до такой цифры.

Модель рассказывает, что поначалу такая перспектива казалась ей похожей на восхождение на Эверест. Поэтому она сосредоточилась на другом – хотела стать здоровее и постепенно менять свою жизнь.

Более трех с половиной лет женщина работала над собой, придерживалась здорового питания и занималась физическими упражнениями. Результат оказался кардинальным.

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