Впервые в истории украинцы победили на самом престижном конкурсе бальных танцев в Блэкпуле
Украинские танцовщики Станислав Портаненко и Наталья Коляда одержали историческую победу на Blackpool Dance Festival 2026 в Великобритании. Они стали первой украинской профессиональной парой, которая выиграла соревнования в самой престижной категории – Professional Ballroom Championship (Чемпионат по профессиональным бальным танцам).
Особое значение этому достижению придает то, что нынешний фестиваль стал юбилейным. Blackpool Dance Festival, который считают самым авторитетным турниром по спортивно-бальным танцам в мире, отметил свое 100-летие. О победе украинской пары сообщили их близкие и знакомые в Threads.
Брат Натальи Коляды поделился эмоциональным постом, в котором отметил историчность события.
"Историческая победа для Украины. На легендарном Blackpool Dance Festival, который в этом году празднует 100-летний юбилей, впервые победила профессиональная украинская пара. Станислав Портаненко и Наталья Коляда стали чемпионами в категории Professional Ballroom. Это моя сестра! Какой тяжелый путь позади! И сколько еще всего впереди! Горжусь и верю в вас!" – написал он.
Сама Наталья Коляда также отреагировала на многочисленные поздравления после триумфа.
"Всем искренне благодарю за поздравления! Вы невероятные! Всегда искренне ваши, Наталья и Стас", – обратилась танцовщица к поклонникам.
Победителей также поздравили и известные украинцы. В частности, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила, что Наталья Коляда является ее одноклассницей по колледжу. Певица отметила, что знает, сколько лет труда стоит за этой победой.
"Минута гордости! Станислав Портаненко и Наталья Коляда стали первой украинской профессиональной парой, которая одержала победу в категории Professional Ballroom Championship на 100-м Blackpool Dance Festival. Моя одноклассница Наталья Коляда, какой путь ты прошла к этой победе", – написала Санина.
Blackpool Dance Festival проводится в английском Блэкпуле с 1920 года и считается старейшим и самым престижным международным конкурсом бальных танцев. Турнир ежегодно проходит в знаменитом Empress Ballroom комплекса Winter Gardens и собирает сильнейшие пары со всего мира.
Фестиваль часто называют "Оскаром в мире танцев". За свою историю он стал главной сценой для профессиональных и любительских исполнителей бальных и латиноамериканских танцев. В разные годы в соревнованиях принимали участие тысячи пар из десятков стран мира.
