Впервые в истории украинцы победили на самом престижном конкурсе бальных танцев в Блэкпуле

Украинские танцовщики Станислав Портаненко и Наталья Коляда одержали историческую победу на Blackpool Dance Festival 2026 в Великобритании. Они стали первой украинской профессиональной парой, которая выиграла соревнования в самой престижной категории – Professional Ballroom Championship (Чемпионат по профессиональным бальным танцам).

Видео дня

Особое значение этому достижению придает то, что нынешний фестиваль стал юбилейным. Blackpool Dance Festival, который считают самым авторитетным турниром по спортивно-бальным танцам в мире, отметил свое 100-летие. О победе украинской пары сообщили их близкие и знакомые в Threads.

Брат Натальи Коляды поделился эмоциональным постом, в котором отметил историчность события.

"Историческая победа для Украины. На легендарном Blackpool Dance Festival, который в этом году празднует 100-летний юбилей, впервые победила профессиональная украинская пара. Станислав Портаненко и Наталья Коляда стали чемпионами в категории Professional Ballroom. Это моя сестра! Какой тяжелый путь позади! И сколько еще всего впереди! Горжусь и верю в вас!" – написал он.

Сама Наталья Коляда также отреагировала на многочисленные поздравления после триумфа.

"Всем искренне благодарю за поздравления! Вы невероятные! Всегда искренне ваши, Наталья и Стас", – обратилась танцовщица к поклонникам.

Победителей также поздравили и известные украинцы. В частности, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила, что Наталья Коляда является ее одноклассницей по колледжу. Певица отметила, что знает, сколько лет труда стоит за этой победой.

"Минута гордости! Станислав Портаненко и Наталья Коляда стали первой украинской профессиональной парой, которая одержала победу в категории Professional Ballroom Championship на 100-м Blackpool Dance Festival. Моя одноклассница Наталья Коляда, какой путь ты прошла к этой победе", – написала Санина.

Blackpool Dance Festival проводится в английском Блэкпуле с 1920 года и считается старейшим и самым престижным международным конкурсом бальных танцев. Турнир ежегодно проходит в знаменитом Empress Ballroom комплекса Winter Gardens и собирает сильнейшие пары со всего мира.

Фестиваль часто называют "Оскаром в мире танцев". За свою историю он стал главной сценой для профессиональных и любительских исполнителей бальных и латиноамериканских танцев. В разные годы в соревнованиях принимали участие тысячи пар из десятков стран мира.

Ранее OBOZ.UA писал, что легендарная группа Metallica обратилась к "особой подруге из Украины" перед 95 тысячами зрителей. По словам фронтмена, он лично пообщался с украинкой перед началом шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!