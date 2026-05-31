Легенды метал-рока Metallica обратились к 'особой подруге из Украины' перед 95 тысячами зрителей: как артисты поддерживают нашу страну

Фронтмен легендарной американской группы Metallica Джеймс Гэтфилд обратился к украинке во время концерта в Берлине (Германия), который прошел 30 мая. Перед почти 95 тысячами зрителей музыкант представил женщину по имени Марина как свою "особую подругу из Украины" и призвал аудиторию поддержать ее аплодисментами.

Этот момент произошел во время выступления в рамках мирового тура M72 World Tour, сообщает ТСН. По словам Хэтфилда, он лично пообщался с украинкой перед началом шоу.

"Я хочу представить кого-то чрезвычайно особенного, кого мы встретили перед шоу. Она приехала из Украины... Марина, мы любим тебя, нам было очень приятно с тобой пообщаться", – сказал музыкант.

Хэтфилд также отметил, что надеется увидеть Марину на будущих концертах группы. После его слов многотысячный стадион ответил громкими аплодисментами. Известно, что женщина передвигается на кресле колесном и по состоянию здоровья не могла находиться в фан-зоне.

Поддержка Украины для Metallica не ограничивается только этим заявлением со сцены. После начала полномасштабного вторжения России группа неоднократно присоединялась к гуманитарным инициативам в пользу украинцев.

В апреле 2022 года музыканты поддержали кампанию #ChefsForUkraine, которую реализовывала благотворительная организация World Central Kitchen. Участники Metallica сделали стартовое пожертвование в размере 500 тысяч долларов. Впоследствии благодаря кампании удалось собрать 1 миллион долларов для помощи украинским беженцам.

Позже группа также присоединилась к инициативе #StandUpForUkraine, а в мае 2023 года Джеймс Гэтфилд лично посетил раненых украинских военных, которые проходили лечение и реабилитацию в США.

Кроме того, Джеймс Гэтфилд и Кирк Хэмметт участвовали в благотворительных аукционах, где продавали свои легендарные гитары для сбора средств в поддержку украинцев. А в 2024 году музыканты рассказали своей многомиллионной аудитории об украинском военном и музыканте Тарасе Столяре, который исполнил композицию Nothing Else Matters на бандуре.

Видео с исполнением украинца Metallica опубликовали на своей странице в Instagram, где на тот момент за группой следили более 12 миллионов подписчиков. В посте музыканты подробно рассказали о службе Столяра в рядах Сил территориальной обороны и деятельности "Культурного десанта".

Несмотря на то, что Metallica не выступала в Украине уже почти три десятилетия, группа имеет особую страницу в истории украинской концертной индустрии. Единственный концерт коллектива в Киеве состоялся 27 июня 1999 года на НСК "Олимпийский" в рамках фестиваля "Рок Киев". С тех пор музыканты в Украину не возвращались.

