Возраст – всего лишь цифры: 95-летняя пенсионерка взорвала Instagram дерзкими образами и вызвала споры. Фото

Хелен Рут Элам ван Винкл, известная в соцсетях как Бадди Винкл, родилась в 1928 году. Сейчас она мегапопулярный блогер, за которым в Instagram следит больше 3,2 млн людей. Среди ее подписчиков всемирно известные певицы Рианна и Майли Сайрус. А прославилась 95-летняя красотка благодаря своим дерзким фото в ярких неоновых образах, насыщенному образу жизни, а также поддержке легализации медицинского каннабиса, защите прав ЛГБТ-сообщества и борьба с ядовитыми проявлениями индустрии красоты.

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Бадди Винкл разрушает все стереотипы о жизни пенсионеров. Она не боится быть вызывающей и яркой в свои 95, за что порой сталкивается и с хейтом со стороны некоторых интернет-пользователей. OBOZREVATEL решил рассказать о популярной бабушке, которая живет под девизом "Я такая дерзкая с 1928 года!"

История блогерства Винкл началась с фотографии в обрезанных шортах и яркой футболке ее правнучки Кеннеди. Девушка увидела, как прабабушка загорает на солнышке в довольно молодежном образе и сделала снимок, который обнародовала у себя в stories. Кадр так сильно понравился подписчикам и получил такое огромное количество реакций, что Кеннеди решила – ее бабушке нужен отдельный аккаунт.

Винкл не боялась экспериментировать с красочными нарядами и смелыми фотосессиями. Она могла сделать снимки в полупрозрачном комбинезоне, купальнике, нижнем белье и просто радужных пальто, кожаных неоновых платьях и ярких костюмах. Благодаря этому аудитория быстро "клюнула" на профиль необычной пенсионерки и выросла на данный момент до 3,2 миллионов.

Винкл продолжает радовать подписчиков дерзкими фото и сейчас, чем продвигает в массы важный месседж: возраст – это всего лишь цифры, и не нужно ставить на себе крест в старости. 95-летняя блогерша вдохновляет своих фанов быть смелыми и наслаждаться каждым мгновением жизни.

"Мне не нравится одежда "для бабушек". Никогда ее не носила. Но вы никогда не увидите меня в бюстгальтере, где закрыты только соски, или таких коротких шортах, что видно ползадницы. Я делала такие фотографии, но только в шутку. Я никогда не чувствовала себя старой. Думаю, в любом возрасте можно одеваться так, как захочешь. За все мои наряды ответственна Кеннеди. Мы отлично веселимся вместе, мы очень близки", – рассказывала как-то Бадди.

Женщина слушает современных исполнителей. В частности, в ее плейлисте есть треки Джастина Бибера. Винкл является его настоящей фанаткой.

Уже получив широкую известность, экстравагантная американка стала получать массу предложений от известных брендов. Она снимается для рекламных кампаний нижнего белья, к Рождеству выступила лицом рекламной кампании бренда Missguided, выпускающего наряды для вечеринок, а также Grit Creative Group, воспроизводя культовые образы Курта Кобейна, Кейт Мосс и других звезд.

Винкл также прошлась по красной дорожке на премьере сериала "Оранжевый – хит сезона", составила компанию Майли Сайрус на премии MTV Video Music, а еще была героиней клипа Ферги на песню Life Goes On.

Впрочем, как мы уже подметили, образы, фотографии и позиция 95-летней блогерши вызывают у некоторых неоднозначную реакцию. Люди пишут о том, что "бабушка должна выглядеть и вести себя иначе".

"Обо мне пишут в соцсетях много неприятных вещей. Говорят: "Ненавижу тебя, скорее бы ты умерла". Но нельзя все принимать на свой счет, поэтому я такие негативные вещи игнорирую. Думаю, что даже те, кто так говорит, это не чудовища, а просто люди", – отвечает Винкл своим хейтерам.

А на днях пенсионерка восхитила сеть своим архивным фото. На нем Винкл позирует в молодости в купальнике, демонстрируя невероятно тонкую талию.

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