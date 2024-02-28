Есть легенда, что шоу-бизнес для молодых. То есть чем раньше станешь звездой, тем дольше продержишься. И, соответственно, чем тебе больше лет, тем труднее пробиться в люди. Эйджизм в нашем обществе настолько фундаментально закрепился, что только сейчас мы начинаем снимать шаблоны с людей. Еще совсем недавно на собеседованиях часто спрашивали возраст кандидата. Сейчас, принимая человека на работу, этот вопрос не в приоритете.

Поговорим о медийных людях в Украине, которые только после 30 лет начали выходить на пик своей популярности. Понятно, что за успехом стоит безумный труд, разные трудности и испытания, ход событий. Однако эти люди не сломались и сейчас имеют большой кредит доверия в обществе.

Нашу подборку открывает украинская журналистка и YouTube-блогер Алина Доротюк. Именно во время полномасштабного вторжения Алине удалось занять свою нишу в шоу-бизнесе и закрепить статус интервьюера. В свои 35 лет Доротюк работает нон-стоп, даря зрителям авторского УouTube канала новые интересные интервью со знаменитостями. Долгое время работала на одном из украинских телеканалов.

Не отходя далеко от YouTube-блогеров, автор блога "Разговор" Сергей Лиховида также стал известен широкой публике после 30-ти. Его канал – один из тех, кто быстро приобрел популярность и такие желанные подписки в украинском YouTube. Его интервью с гостями выделяются простотой, лаконичностью и непринужденностью. Окончив университет, Лиховида чем только не занимался: сопровождал группы людей на отдых, работал в отделе бронирования гостиницы, в интернет-магазине. Затем начал вести инвенты.

Даша Астафьева известна украинцам еще со времен "Фабрики звезд", а затем как участница популярной музыкальной группы Nikita. Согласно стереотипам, она попала в шоубиз вовремя, в достаточно юном возрасте. Но как личность артистка расцвела на глазах зрителей только в период полномасштабной агрессии России против Украины. Бурную жизнь в составе Nikita позади, музыкальную карьеру пришлось оставить из-за проблем со здоровьем после операции, а вот в кулинарном направлении Астафьева себя нашла и сейчас имеет популярное шоу на YouTube.

Карьера певицы Джамалы начала набирать серьезные обороты тоже после тридцати лет. Украину на Евровидении с победной песней "1944" Джа представила на международной арене, когда ей было 32 года. Сейчас певица – неотъемлемая часть формирования современной украинской и крымскотатарской музыки.

Артистка лейбла ENKO Алена Савраненко, более известная как alyona alyona, начала набирать карьерные обороты ближе к тридцати. Сейчас реперке 32, и она активно готовится представлять Украину на Евровидении. Алена – первая украиноязычная рэперка, которая в нашей стране начала популяризировать женский рэп. До музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду "Теремки" в Барышевке Киевской области, впоследствии стала заведующей в другом детсаду, но все же выбрала свой путь в музыкальной индустрии, сделав правильный выбор.

Долгое время проживавший в Киеве белорус CHEEV приложил немало усилий, чтобы реализовать себя как музыкант. Результат себя, к сожалению, не оправдал. В 2022 году TikTok навсегда изменил жизнь 28-летнего парня. Его композиция "Гарно так" стала суперхитом, подарив золотой билет в шоубиз. Сейчас в свои 30 лет CHEEV – один из артистов Украины, активно гастролирующий и имеющий большую фан-базу. "Гарно так" на YouTube уже более 20 миллионов просмотров.

Певица и автор песен KOLA тоже приобрела популярность в 30 лет. Ее песни занимают первые строчки всех чартов Украины, а стриминг музыкального каталога артистки имеет безумные показатели. Интересно, что долгое время певица работала бэк-вокалисткой шоу "Голос страны", оставаясь в тени для зрителя. Все-таки звездное время для KOLA пришло.

Список еще достаточно длинный, но вывод таков:

Не возраст является показателем, гарантом или инструментом для успеха, а ваш мозг, талант, характер, гибкость и дипломатичность. Уверенно гните свою линию, не слушайте других. Всегда найдутся те, кто сочтет вас старыми для любых дел или изменений в жизни.