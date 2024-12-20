Чудеса генетики: 7 внуков, похожих на своих знаменитых бабушек и дедушек. Фото

Вы точно замечали сходство между супермоделью Синди Кроуфорд и ее дочерью, моделью Кайей Гербер, между актрисой Риз Уизерспун и ее ребенком Авой Элизабет Филлипп. У знаменитых пап тоже есть свои "копии". Только взгляните на фото актера Джорджа Клуни и его отца, журналиста Ника Клуни. Или, например, на фотографии актера Криса Хемсворта и его папы Крейга Хемсворта... Иногда генетика прибегает и к более сложным экспериментам. Тогда, когда малыши наследуют черты лица от своих дедушек и бабушек. Что именно это будет (форма носа, разрез глаз, овал лица и т.п.) зависит от того, какие аллели в гомологичных хромосомах будут доминировать в конкретном случае. Об этом пишет издание Nature Communications.

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Мы в материале OBOZ.UA решили узнать, какие внуки невероятно похожи на своих знаменитых дедушек и бабушек. После прочтения статьи найдите фото и своих старших родственников (в детстве и в молодости). Возможно, и у вас есть с ними общие черты внешности.

1. Харрисон Форд и Итан Форд

Внук американского актера Харрисона Форда, Итан Форд, унаследовал от своего дедушки разрез глаз, горбинку на носу, форму губ, овал лица и светлый цвет волос. Интересно, что эти двое визуально похожи между собой больше, ежели Харрисон и его сын Бен Форд (отец Итана). Генетика умеет шутить!

2. Элизабет Тейлор и Квинн Тайви

Вам не придется представлять, как выглядела бы англо-американская актриса Элизабет Тейлор, если бы родилась мужчиной, а не женщиной. Достаточно взглянуть на фотографии ее "копии" – внука Квинна Тайви: те же глаза (выразительный взгляд), форма носа, густые брови, милая улыбка и пышная черная шевелюра. Пришло время Куинну покорять кинематограф! Как в свое время сделала его бабушка.

3. Марлон Брандо и Туки Брандо

Американский актер Марлон Брандо, звезда фильмов "Крестный отец" (1972) и "Трамвай желания" (1951), вероятно, был не очень близок со своим внуком Туки Брандо. Ведь незадолго до своей смерти вычеркнул юношу из завещания (однако вписал туда друзей и коллег)... Парень унаследовал от кинозвезды другое – харизму и черты лица (у обоих одинаковые формы носов и губ, темные глаза и густые брови). Именно это Туки и использовал для своей карьеры в моделинге.

4. Джейн Фонда и Вива Вадим

Вива Вадим – почти точная копия своей бабушки, американской актрисы и модели Джейн Фонды, в молодости. Она имеет схожий разрез глаз, овал лица, а также форму носа и губ. Кроме того, как и ее родственница, посвящает жизнь творчеству (художница, фотограф) и активной благотворительной деятельности.

5. Грейс Келли и Шарлотта Казираги

Монакская журналистка, наездница и писательница Шарлотта Казираги в подростковом возрасте была невероятно похожа на свою бабушку в молодости: американская актриса и княгиня Монако Грейс Келли имела такие же глаза, губы, форму носа, скулы и овал лица... Сейчас внучке кинозвезды 38 лет. С возрастом у нее верхние веки немного опустились – и сходство с родственницей стало менее заметным.

6. Присцилла Пресли и Райли Кио

Американская актриса и бизнесвумен Присцилла Пресли и ее внучка, американская актриса, модель и продюсер Райли Кио, настолько похожи между собой, что кажется, будто это – один и тот же человек, который путешествует во времени (а чтобы никто этого не заметил, часто меняет прически, форму бровей и стиль одежды). Конечно, это всего-навсего игры генетики! У обеих знаменитостей почти идентичные улыбки, формы носов, разрезы глаз и овалы лиц.

7. Жаклин Кеннеди и Роуз Шлоссберг

Вероятно, американская актриса Роуз Шлоссберг гордится тем, что унаследовала от своей именитой бабушки, 35-й первой леди США Жаклин Кеннеди, разрез глаз, скромную улыбку, форму носа, овал лица и густые черные волосы. Прекрасный подарок генетики! Особенно если учитывать, что родственница была одной из самых популярных и влиятельных женщин своего времени: она имела утонченные манеры и безупречный вкус в одежде, была мудрой дипломаткой, а также хранительницей исторического и культурного наследия США. Теперь наступило звездное время "копии" Жаклин Кеннеди – Роуз.

Ранее OBOZ.UA писал о звездах-родственниках, которые носят разные фамилии. Некоторые из них имеют легкое визуальное сходство.

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