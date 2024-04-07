'Вместо кофе обливаюсь холодной водой'. Тарас Цымбалюк и другие звезды сериала 'Зв'язок' раскрыли свои секреты здоровья

7 апреля традиционно отмечают Всемирный день здоровья. По этому поводу звезды популярного скетчкома "Зв'язок" (Новый канал) поделились, что они делают, чтобы иметь хорошее самочувствие.

Об этом OBOZ.UA эксклюзивно рассказала пресс-служба шоу. Свои секреты раскрыли актеры Тарас Цымбалюк, Алина Кошарная и Дмитрий Вивчарюк.

Тарас Цымбалюк

Актер вспомнил, как много лет назад, когда он только начинал заниматься спортом, искал вдохновение в соцсетях американских спортсменов. "Один из них поделился секретом: лучший утренний стимулятор – контрастный душ. Правда, его метод был экстремальным – он нырял в ванную со льдом!" – делится Цымбалюк. Зато звезда признается – выбрал для себя оптимальный вариант. "Вот уже 12 лет каждое утро вместо кофе я обливаюсь холодной водой, чтобы проснуться", – говорит он.

Алина Кошарна

Актриса Алина Кошарна не скрывает, что подвержена излишней тревожности. Любой симптом стимулирует фантазию артистки. Поэтому знаменитость пытается отслеживать состояние своего организма. "К примеру, сдать развернутый анализ крови – это действительно очень нужно", – говорит она. Кошарная ежедневно выпивает стакан фреша и принимает витамины, чтобы насытить организм необходимыми веществами.

Дмитрий Вивчарюк

Актер отмечает – моральное состояние человека не менее важно, чем физическое. Своей лучшей привычкой Вивчарюк называет быть благодарным людям. "Я хочу, чтобы наши защитники и защитницы были здоровы. Как физически, так и психологически", – говорит звезда. Он добавляет, что должны быть современные реабилитационные центры для военнослужащих, ведь здоровье нужно обязательно беречь.

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