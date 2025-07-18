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Виталию Борисюку – 62: семейные тайны актера и Ольги Сумской, о которых они молчали годами

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
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Виталию Борисюку – 62: семейные тайны актера и Ольги Сумской, о которых они молчали годами

18 июля украинскому актеру театра и кино Виталию Борисюку исполнилось 62 года. Его имя давно ассоциируется не только с творческими достижениями, но и с крепким, хоть и непростым, браком с народной артисткой Украины Ольгой Сумской. Вместе они прошли путь, полный взлетов и падений, а история их отношений стала одной из самых обсуждаемых в украинском шоу-бизнесе.

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Несмотря на внешнюю идиллию, в этой паре было все: безумная любовь, мучительные разрывы, измены, потеря ребенка, борьба за счастье и публичное примирение. Долгое время Сумская и Борисюк не раскрывали некоторых фактов о своем совместном прошлом. Но в последние годы, особенно в интервью, актеры начали говорить о том, что долгие годы оставалось за кадром – как они встретились, почему разрушился первый брак Ольги, через что проходила их семья и как им удалось сохранить любовь. OBOZ.UA расскажет обо всем этом подробнее.

Виталию Борисюку – 62: семейные тайны актера и Ольги Сумской, о которых они молчали годами

Как все начиналось: роман под пристальным взглядом мужа

Первым мужем Ольги Сумской был народный артист Украины Евгений Паперный. Их отношения начались в театре, когда актрисе было всего 21, а ему – 37. По воспоминаниям Сумской, между ними возникло мгновенное притяжение: она с первого взгляда решила, что станет его женой. Хотя Паперный тогда еще жил с предыдущей женой, впоследствии он начал совместную жизнь с молодой Ольгой. Но красивые слова и букетно-конфетный период длились недолго. По словам актрисы, ее муж был эмоциональным и проявлял агрессию, в том числе и физическую, что особенно проявлялось в состоянии алкогольного опьянения.

И хотя это должно было бы стать тревожным сигналом, Ольга все же вышла за него замуж. В 1990 году у пары родилась дочь Антонина. И именно в тот период в жизни Сумской снова появился Виталий Борисюк – актер, с которым она уже когда-то пересекалась на вечеринках в кругу театралов.

Виталию Борисюку – 62: семейные тайны актера и Ольги Сумской, о которых они молчали годами

Театральная страсть, которая разрушила брак

В спектакле "Кандид" между Сумской и Борисюком разгорелась настоящая страсть. Их сценические объятия стали началом настоящего романа, вспыхнувшего буквально на глазах мужа Ольги. И пока Паперный нянчил маленькую дочь дома, его жена влюблялась в другого.

Ее роман с Борисюком оставался тайной недолго. Когда Паперный случайно наткнулся на фото Виталия в сумочке Оли, все стало понятно. Со временем актеры открыто поговорили. Паперный признал: если у Борисюка серьезные намерения – он не будет препятствовать.

Виталию Борисюку – 62: семейные тайны актера и Ольги Сумской, о которых они молчали годами

Сам Борисюк впоследствии признался, что не планировал начинать новые отношения после своего развода. А тем более – с женщиной, которая имела ребенка. Но любовь изменила все его планы. Он пригласил Олю начать новую жизнь вместе, не имея на тот момент даже собственного жилья.

Мучительный развод и второй шанс

Разрыв с Паперным был драматичным. Актер даже поднимал руку на жену в момент, когда она сообщила о намерении уйти. От отношений с дочерью Антониной Паперный тогда практически отказался, по его словам – сознательно, чтобы не вмешиваться в новую семью. Первые 12 лет жизни ребенка ее воспитывали дедушка и бабушка, пока Сумская работала над своей карьерой.

С Борисюком жизнь также была непростой. Актер долго не решался на брак, а когда пара потеряла общего ребенка из-за тяжелого графика Ольги, они едва не разошлись. Но со временем все уладилось: в 2001 году у них родилась дочь Анна, которая сейчас тоже активно снимается в кино.

Виталию Борисюку – 62: семейные тайны актера и Ольги Сумской, о которых они молчали годами
Виталию Борисюку – 62: семейные тайны актера и Ольги Сумской, о которых они молчали годами

Серебряная свадьба после бурных лет

В 2021 году Сумская и Борисюк отметили серебряную свадьбу. Тогда они во второй раз обменялись обетами. Однако супруги не скрывают: их союз не всегда был безоблачным. Борисюк изменил Сумской, и пара была на грани развода. Но они прошли сквозь кризис, научились прощать и сохранить брак.

"Мы прошли острые углы в наших отношениях. Мы были на распутье и даже хотели расстаться в свое время. Потому что были приключения (измены. – Ред.), но мы мирились и находили эти пути. Если мужчина чувствует, что он любит свою жену, что ему дорог брак, дороги дети и ваши отношения, и он ставит это выше каких-то похождений, тогда можно его простить", – говорила Сумская в программе "Счастливы за 7 дней".

Виталию Борисюку – 62: семейные тайны актера и Ольги Сумской, о которых они молчали годами

Трое в одном спектакле: дружба после измены

Несмотря на драматическое прошлое, сейчас Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Евгений Паперный спокойно общаются. Более того, вместе выходили на сцену в одних спектаклях, в частности "Боинг-Боинг" и "Сублимация любви", которые организовывал Паперный. Лед между тремя людьми, которые когда-то были по разные стороны любовного треугольника, тронулся.

Сама Сумская признает: "Я не жалею ни о чем, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо и по сей день, уже более 25 лет. Наши чувства проверены временем, испытаниями, различными колебаниями судьбы".

Виталию Борисюку – 62: семейные тайны актера и Ольги Сумской, о которых они молчали годами

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