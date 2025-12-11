Виталий Козловский представил обновленную версию хита 'Загадай' к зимним праздникам

Накануне рождественских и новогодних праздников Виталий Козловский порадовал поклонников особым подарком. Артист представил обновленную версию своего хита "Загадай", который впервые зазвучал еще в 2007 году.

В этом году для Козловского начался новый творческий этап в карьере. Артист вернул "золотой фонд" и дает новое дыхание любимым песням: "Небо плачет грозами", "Знаешь" и "Загадай" – обновленная версия трека вышла специально к зимним праздникам.

Во времена, когда нам хочется хотя бы капли чуда и магии, этот трек дарит ощущение уюта, возвращает теплые детские воспоминания и напоминает о маленьких мечтах, живущих внутри каждого из нас.

"Это песня, в которой есть предчувствие праздника, осуществления загаданных желаний – всего того, чего нам так не хватает сейчас. Именно поэтому я решил подарить ей второе дыхание", – отметил Виталий Козловский.

Трек "Загадай" уже доступен на всех стриминговых платформах. Услышать любимые хиты вживую можно будет на сольном концерте Виталия Козловского 1 марта 2026 года во Дворце "Украина".