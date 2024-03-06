Виталий Козловский женился, но о таинственной любимой говорить не захотел. Фото

Украинский певец и воин ВСУ Виталий Козловский впервые признался, что женился. О даме сердца артист раньше нигде не рассказывал, признавшись в любви ей втайне от заинтересованных глаз.

Сделать предложение своей возлюбленной исполнителя заставила переоценка ценностей на фронте в условиях опасности. Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Артист не готов раскрывать имя и лицо своей избранницы, ведь пока хочет держать ее в тени.

"Просто, когда ты уже говоришь слишком много, то придется говорить еще больше. На все свое время, и, я думаю, что это достаточно информации, чтобы понять, чем и как я живу. Она у меня очень сознательная и от души. Все, что от души – это искренне и надолго", – признался певец.

Виталий Козловский также рассказал о предстоящих планах относительно свадьбы. Ее влюбленные решили сыграть позже.

"Я очень много в жизни имел опыта отношений. Они по-разному переживались. Не надо ничего ожидать и искать. Мне все понятно. Праздновать будем позже. Пока еще не время для громких праздников. Свадьбу нужно гулять правильно. Нужно пригласить всех родственников и близких, и далеких. Это будет", – добавил певец.

Это первый брак 39-летней звезды. В 2016-м он начал встречаться с журналисткой Раминой Эсхакзай, но отношения оказались фейком.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский, который летом 2023 года был мобилизован в Нацгвардию, а затем перевелся в ВСУ, подвел собственные итоги ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

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