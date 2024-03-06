Раскрыто имя супруги Виталия Козловского: она была его фанаткой многие годы. Фото

Женой украинского певца и воина ВСУ Виталия Козловского может быть его менеджер и пиарщица Юлия Бакуменко. Она много лет работает со звездой, помогает подразделению артиста, сопровождает его в поездках и т.д.

То, что женой исполнителя стала 36-летняя блондинка, OBOZ.UA подтвердило сразу два источника. Юлия Бакуменко много лет была поклонницей творчества Виталия Козловского.

У них на страницах есть множество фотографий в объятиях друг друга, на уютных посиделках с друзьями, прогулках и т.д. Невооруженным глазом видно, что между артистом и его менеджером очень теплые отношения.

Как рассказали нашей редакции, отношения между 39-летним певцом и его на три года младшей пиарщицей завязались "давно", но не сразу после знакомства.

Артист поделился лишь одним фото с кольцами, где можно увидеть маникюр его жены. Похожий лак любит и Юлия Бакуменко.

К слову, в комментариях подписчики просят звезду "беречь Юлю, потому что она – клад".

Примечательно, что о намерениях жениться Козловский заговорил четыре года назад. Тогда он утверждал, что проводит со своей девушкой почти все время. Это только подтверждает слухи о романе между ним и менеджером, ведь они не только работают, но и путешествуют, гуляют и проводят время с друзьями в паре.

"Я убедился, что это именно мой человек. Потому что постоянно я в движении, с кем-то другим встречаюсь, а здесь мы 24 часа в сутки вместе. И мысли о свадьбе как раз остро стали уже", – рассказывал исполнитель.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский на телевидении признался, почему не раскрывает имя возлюбленной официально. Артист считает, что их отношения – это надолго.

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