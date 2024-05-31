В сеть вытекла частная переписка между участницами Spice Girls

Участницы всемирно известной британской поп-группы Spice Girls, порадовавшие поклонников своим воссоединением после длительного перерыва, долгое время не могли найти общий язык. В сети появились фрагменты переписок, где девушки остро высказывались друг о друге.

До того как Мел Би, Джинджер Спайс, Мелани Си, Бэйби Спайс и Пош Спайс снова стали подругами, им долго не удавалось поладить. Обмен стервозными сообщениями, которые периодически "вытекали" в сеть, постоянно разжигал огонь вражды, пишет The Sun.

Через несколько месяцев после первого воссоединения группы на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне, когда Spice Girls состояла еще из пяти участниц, девушки активно критиковали Викторию Бекхэм за ее поведение на премьере фильма Viva Forever. Наибольшее возмущение это вызвало у Мелани Браун, осуждавшей решение коллеги сидеть отдельно после опоздания на показ.

Четверка девушек общалась с адвокатами, обсуждая предстоящий тур, который мог состояться без Пош, в случае если она захочет остановить их. А уже через несколько лет схожий план появился у другой тройки, которая обдумывала возможность возвращения на сцену без Браун и Чисхолм.

Позже был создан групповой чат, в который вошли Мелани Браун, Джерри Галливелл и Эмма Бантон. Здесь появлялись сообщения с обсуждениями финансовых проблем. Однажды, по иронии судьбы, в ответ на сообщение Мел Би: "благотворительность не оплачивается", Джинджер отметила свои надежды, что их переписку никогда не увидят. Браун уверенно ответила на опаски подруги: "Почему? Мои тексты в порядке".

Сейчас "утечка" этих сообщений смущает девушек, ведь их отношения изменились. Действительно, проблемы в общении были несколько лет назад, но с тех пор певицы примирились. Доказательством тому стали счастливые лица исполнительниц на празднование 50-летия Виктории Бекхэм, где они исполнили свои лучшие хиты.

Ранее OBOZ.UA писал о роскошном праздновании 50-летия Виктории Бекхэм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!