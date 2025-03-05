Виктория Бекхэм ошеломила выбором платья для свидания с мужем в Париже. Фото

Британская певица Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм устроили свидание в столице Франции – Париже. Звездные супруги посетили гала-ужин Le Grand Dîner du Louvre, посвященную сбору средств на поддержку реставрационных проектов Лувра, в стильных образах, однако наибольшее восхищение общественности вызвало восхитительное платье модельера.

Видео дня

Исполнительница выбрала для себя элегантный наряд, что подчеркнул ее подтянутую фигуру. Фотографиями с торжества знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Для свидания с любимым Виктория Бекхэм предпочла черное приталенное платье с длинными рукавами и шлейфом. Она дополнила образ каблуками, а из аксессуаров выбрала массивное кольцо и элегантные серьги. 50-летняя предпринимательница собрала волосы в трендовый пучок. В макияже знаменитости преобладала нюдовые оттенки.

Со своей стороны, Дэвид Бекхэм появился на гала-ужине в стильном черном костюме, который соединил с белой рубашкой и бабочкой. Находясь на улице, он дополнил аутфит светлым шарфом.

Звездные супруги выглядели действительно волшебно, однако именно аутфит Виктории Бекхэм ошеломил сеть. Подписчики знаменитости в комментариях забросали комплиментами ее образ:

"Дэвид, ты выглядишь великолепно, но я должна сказать, что Виктория была совершенно потрясающей в этом прекрасном платье, стильном и элегантном. Просто вау".

"Это платье – шедевр".

"Виктория просто прекрасна! Как может одна женщина быть столь безупречной".

"Платье невероятное".

Стоит отметить, что супруги находятся в Париже уже долгое время. Дело в том, что Виктория Бекхэм активно готовится к показу новой коллекции одежды своего бренда. Модное мероприятие состоится уже 7 марта.

Кроме того, исполнительница вместе с мужем работает над созданием документального сериала о своей 30-летней карьере, который выйдет на Netflix.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит любимое платье Кейт Миддлтон, которое она носит уже пятый год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!