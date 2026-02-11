Виктор Павлик с женой приобрели 4-летнему сыну квартиру и раскрыли планы на нее. Фото нового жилья

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика, инфлюенсер Екатерина Репяхова, поделилась, что они решили сделать довольно дорогостоящую покупку для своего 4-летнего сына Михаила. Супруги приобрели мальчику квартиру, где он будет жить в будущем.

Соответствующую новость блогер сообщила в своих Instagram-stories. Она призналась, что давно мечтала купить для сына недвижимость, ведь убеждена, что родители должны давать своим детям "старт" в жизни.

"Его старт – наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее", – написала жена Виктора Павлика.

Как отметила Екатерина Репяхова, теперь они будут делать в квартире ремонт. До того момента, пока Михаил не начнет жить самостоятельно, супруги планируют сдавать недвижимость в аренду.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально узаконили отношения 12 мая 2020 года, однако из-за пандемии и большой войны красивую свадьбу отгуляли только через четыре года. Одним из главных гостей на церемонии был общий сын влюбленных Михаил, который родился 15 июня 2021-го.

Ранее Екатерина Репяхова делилась, что у мальчика обнаружили очень редкое генетическое изменение, которое влияет на передачу сигналов в мозге. По ее словам, врачи впервые столкнулись с подобной мутацией, поэтому назначили Михаилу узконаправленную терапию.

