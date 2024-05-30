Виктор Павлик и на 30 лет младше его Екатерина Репяхова сыграли свадьбу: жена сделала сюрприз. Фото и видео

Народный артист Украины Виктор Павлик сыграл долгожданную свадьбу с любимой Екатериной Репяховой, которая на 29 лет младше певца. Женщина решила сделать церемонию сюрпризом и не откладывать жизнь на потом после перенесенной мужем сложной операции на сердце.

Супруги женились еще 12 мая 2020 года, но из-за пандемии и полномасштабной войны РФ откладывали празднование 4 года. В Instagram Репяхова рассказала обо всем процессе подготовки к церемонии и реакции Виктора Павлика.

"Вот и четыре года нашего официального брака. Четыре года назад должна была быть наша свадьба. Но не суждено. Почти все было готово, но ты так и не увидел меня невестой. Сначала хлопоты, потом война научили нас не откладывать жизнь на потом. Ты самый важный человек в моей жизни. Именно тебе я отдала свое сердце, потому что именно ты проливаешь ясный свет на все мои мысли. Именно ты рисуешь улыбку на моем лице. Именно ты думаешь обо мне и радуешься каждый день. Я благодарю тебя за все", – сказала Репяхова.

Что интересно, для Виктора Павлика свадьба была сюрпризом. Блогерша рассказала, что просто попросила хорошо одеться, а сам артист даже не догадывался, что именно его ждало. Муж остался в шоке, когда к нему вышла любимая в свадебном платье.

"Сын [Михаил] также был в шоке. Он меня сначала не узнал", – отметила Екатерина Репяхова.

Свадебное платье стояло в шкафу все 4 года с даты заключения брака, поэтому блогерша начала беспокоиться, сможет ли влезть в нее после рождения сына.

"Платье висело в шкафу 4 года! Представьте. Я больше не хотела ждать ни дня. Живем здесь и сейчас, ведь не знаем, что с нами будет завтра, – написала она и добавила: – В платье я едва влезла. Все-таки родила такого красавца".

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