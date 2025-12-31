Виктору Павлику – 60. Жена народного артиста растрогала его уникальным подарком. Видео

31 декабря народному артисту Украины Виктору Павлику исполнилось 60 лет. Жена исполнителя, инфлюенсер Екатерина Репяхова, поздравила любимого с юбилеем трогательным подарком, где собрала все важнейшие моменты его жизни.

Блогер сделала инсталляцию в форме числа 60, которую задекорировала большим количеством снимков с особыми воспоминаниями певца. На фотографиях можно разглядеть знаменитость в юношеские годы, немало трогательных семейных моментов, а также кадры, где он позировал на камеру со своим сыном Павлом, который отошел в вечность из-за рака. Уникальный подарок избраннику Репяхова показала в своем Instagram.

"Наш самый лучший и самый дорогой папочка и муж. Будь, пожалуйста, прежде всего здоров, а все остальное мы точно сможем вместе. Мы безгранично тебя любим, благодарны тебе за все и всегда рядом. Всегда твоя семья – Катя и Михасик", – написала блогерша.

Такой сюрприз произвел неизгладимое впечатление на Виктора Павлика. Когда он увидел подарок от любимой, сразу же начал широко улыбаться и не скрывал, что был в приятном шоке.

"Очень классно! Такая хорошая идея. Я в шоке. Это очень большой эксклюзив", – сказал артист.

