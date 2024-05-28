Самые известные в мире сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел показали редкие фото со своей свадьбы

Прославившиеся на весь мир сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел показали фотографии со своей свадьбы с ветераном армии США Джошем Боулингом. Празднование состоялось тайно еще в ноябре 2021 года, но женщины до сих пор делятся щемящими моментами того дня.

К слову, вышла замуж только одна из сестер – Эбигейл. Вторая все еще в поисках любимого. Несколько фотографий со свадьбы близнецы опубликовали в TikTok и создали несколько фотоколлекций.

На одном из фото изображены Эбигейл и Бриттани в свадебном платье до пола, на котором рядом с Эбби стоит жених в сером костюме. Компанию им составила его 8-летняя дочь Изабелла.

Не только семейными фото делились женщины. Среди них можно увидеть и гостей праздника.

На странице появились и другие фото со свиданий супругов, на которых невесты очень счастливы.

Эбигейл и Бриттани Хенсел являются одними из немногих сиамских близнецов, которым удалось дожить до 34 лет. Что интересно, есть даже несколько фильмов об их необычной жизни, которые создал американский телеканал TLC. В настоящее время обе сестры работают учительницами пятых классов.

Ранее OBOZ.UA писал, что после свадьбы Эбигейл и Боулинга сестры получили новые проблемы из-за бывшей жены жениха. Та втянула его в судебные разбирательства из-за якобы общей трехлетней дочери.

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