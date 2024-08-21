Видео с уличным музыкантом, живущим в Киеве на 10 000 грн в месяц, стало вирусным. Что с ним не так и почему украинцы возмущены

Видео украинского тиктокера Ангелины Пичик, известной своими роликами-опросами среди киевлян, завирусилось в сети. Блогер спрашивает у жителей столицы "Сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве?" и снимает их ответы, после чего публикует в соцсетях.

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Одним из героев выпуска стал уличный музыкант Егор Иванов. Пичик встретила его на Крещатике, когда он играл на фортепиано. Несмотря на то, что обычно опрошенные называют большие суммы, которые, по их мнению, помогут комфортно жить в столице, Иванов признался – ему достаточно 10 тысяч гривен. Видео быстро завирусилось в сети, набрав 1 миллион просмотров и вызвало дискуссию среди пользователей.

Музыкант отметил: он не тратит деньги на аренду квартиры, ведь сам из Киева и имеет собственное жилье в центре города. По словам Егора, скупается он в супермаркете возле дома, предпочитая товары со скидками. "Я зашел, на 200 гривен купил еду, и это мне на дня 3. Потому что у меня есть запас гречки, макарон", – сказал герой ролика. К тому же, отметил Иванов, иногда наведывается к соседке, которая угощает его гостинцами.

"Я работаю в театре пианистом. Раньше я занимался спортом, единоборствами. Я просто не парюсь, потому что у меня, допустим, сейчас 1000 гривен есть. Ну может через несколько дней будет работа, я еще 1000 заработаю. Мне этого хватает. Бедствовать мне не приходится", – добавил он.

Следует добавить, что мужчина был одет в вещи спортивного американского бренда Under Armour. Согласно украинскому интернет-магазину одежды, цена кроссовок Егора без скидки составляет более 6 тысяч гривен. На это обратили внимание и комментаторы:

"Ну замечательно, что человек счастлив. Но действительно стоит научить и других, как зарабатывая 10 тысяч грн, иметь возможность покупать за 6 тысяч кроссовки Under Armour, того же бренда носки и майку, платить коммунальные, лечение, питание и бытовые вещи".

"Взглянув на его страницу – он боец ММА в прошлом. И у него на самом деле могут быть деньги и все такое где-то там. Вот только сейчас он живет на то, что зарабатывает по факту. И вопрос о его комфорте. Ему комфортно на эту сумму одному" .

Многие поддержали музыканта, назвав его настоящим киевлянином, светлой личностью и адекватным мужчиной:

"Без лишних понтов, настоящий и искренний человек!"

"Супер! Сколько жизни в этом молодом человеке!"

"Первый человек, живущий на земле и говорящий адекватные и правильные цены, на которые живут 70% украинцев, потому что все остальные, живущие на 5-10 тысяч долларов в месяц, то они с другой планеты".

"Мне тоже он понравился, потому что он настоящий и открытый. Многие узнали себя. Понты понтами, но живут, наверное, многие так же, как он".

Однако нашлись те, кто подверг критике героя ролика. В частности, украинцы обратили внимание на русский язык и предположили – у Егора нет жены и детей, что он и подтвердил в следующем ролике:

"Приятный, пока нет общего быта и ребенка. Как прожить на такие деньги с просто приятным мужчиной – не представляю".

"Как режет уши язык несчастности, увечья и украинской невинной крови".

"Это доход 25-летнего, но не взрослого мужчины".

"Еще бы этому парню не было бы лишним выучить или начать разговаривать на украинском языке, если он его знает".

"Люди находят оправдание себе, чтобы не поднимать жопу и что-то делать, а вместо этого оправдывают отсутствие действий, принимают свою неудачливость и бедность. Работайте и будет вам успех".

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